Srpska pjevačica šokirala: "Imali su odnos na stolu, a meni naredili da čučnem”

Pjevačica i bivša učesnica "Zadruge", Sandra Rešić, šokirala je javnost pričom koju je doživjela na jednom svom nastupu.

Kako je istakla, navodno dvojica beogradskih biznismena naredila su joj da čučne ispod stola i tako nastavi da pjeva, a kada je saznala šta je razlog, ostala je zaprepašćena.

Tokom gostovanja u emisiji na Adria TV-u, Sandra je otkrila sve detalje ovog nesvakidašnjeg događaja.

“Od‌jednom smo moj kolega i ja dobili, pa nije to bila naredba, ali je to bilo više kao... Da li nas dvoje možemo da se sklonimo i da stanemo ispod stola jer oni nešto treba da urade. Dakle, da čučnemo ispod stola i nastavimo da pjevamo. Oni će to platiti, nema problema”, započela je priču Sandra Rešić, pa otkrila šta se potom desilo:

"On i ja čučnemo, ali bili su malo viši stolovi tako da nismo skroz čučali, više smo se savili i pjevali u tom položaju. Ne znam da kažem koliko je tačno vremena prošlo, možda 10-15 minuta i onda nam je neko prišao i rekao: "Ma sad slobodno ustanite i ovako i onako nema veze. Nagledali ste se vi svačega". Rekoh sad kad ustanem, šta li ću da vidim", istakla je pjevačica.

Ono što je ugledala, definitivno nije očekivala.

"Oni su, dva biznismena plus još jedan pored njih, imali su odnose sa devojkama na sred stola", izjavila je Sandra Rešić.

"Vi ste bili ispod stola, a oni su na stolu imali intimne odnose sa njima?", pitala je šokirano voditeljka.

"Da, i oni su nama onda rekli da stanemo iza njih, kod našeg klavijaturiste, da nastavimo da pjevamo, da mi nemamo ništa sa njima, sve je super, oni nastavljaju”, ispričala je Sandra Rešić.

Isječak iz ove emisije izazvao je pažnju na društvenim mrežama, pa se komentari samo nižu, prenosi Telegraf.