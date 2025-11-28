Logo
Large banner

Srpska pjevačica šokirala: "Imali su odnos na stolu, a meni naredili da čučnem”

Izvor:

Telegraf

28.11.2025

13:16

Komentari:

0
Српска пјевачица шокирала: "Имали су однос на столу, а мени наредили да чучнем”
Foto: Screenshot/Instagram

Pjevačica i bivša učesnica "Zadruge", Sandra Rešić, šokirala je javnost pričom koju je doživjela na jednom svom nastupu.

Kako je istakla, navodno dvojica beogradskih biznismena naredila su joj da čučne ispod stola i tako nastavi da pjeva, a kada je saznala šta je razlog, ostala je zaprepašćena.

Tokom gostovanja u emisiji na Adria TV-u, Sandra je otkrila sve detalje ovog nesvakidašnjeg događaja.

“Od‌jednom smo moj kolega i ja dobili, pa nije to bila naredba, ali je to bilo više kao... Da li nas dvoje možemo da se sklonimo i da stanemo ispod stola jer oni nešto treba da urade. Dakle, da čučnemo ispod stola i nastavimo da pjevamo. Oni će to platiti, nema problema”, započela je priču Sandra Rešić, pa otkrila šta se potom desilo:

"On i ja čučnemo, ali bili su malo viši stolovi tako da nismo skroz čučali, više smo se savili i pjevali u tom položaju. Ne znam da kažem koliko je tačno vremena prošlo, možda 10-15 minuta i onda nam je neko prišao i rekao: "Ma sad slobodno ustanite i ovako i onako nema veze. Nagledali ste se vi svačega". Rekoh sad kad ustanem, šta li ću da vidim", istakla je pjevačica.

Ono što je ugledala, definitivno nije očekivala.

"Oni su, dva biznismena plus još jedan pored njih, imali su odnose sa devojkama na sred stola", izjavila je Sandra Rešić.

"Vi ste bili ispod stola, a oni su na stolu imali intimne odnose sa njima?", pitala je šokirano voditeljka.

"Da, i oni su nama onda rekli da stanemo iza njih, kod našeg klavijaturiste, da nastavimo da pjevamo, da mi nemamo ništa sa njima, sve je super, oni nastavljaju”, ispričala je Sandra Rešić.

Isječak iz ove emisije izazvao je pažnju na društvenim mrežama, pa se komentari samo nižu, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tag:

Pjevačica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Нови имиџ и нова љубав Синди Свини привукли пажњу

Scena

Novi imidž i nova ljubav Sindi Svini privukli pažnju

3 h

0
Потресно признање Раде Манојловић: ''Тјерали су нас да се сликамо голе''

Scena

Potresno priznanje Rade Manojlović: ''Tjerali su nas da se slikamo gole''

6 h

1
Ухапшен Урош Ћертић

Scena

Uhapšen Uroš Ćertić

20 h

0
Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо: Открила када ће се упознати

Scena

Mina Kostić se udaje za čovjeka kog još nije vidjela uživo: Otkrila kada će se upoznati

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

14

32

Naučnici otkrili šta Crni petak radi mozgu

14

27

Narod priča: Porodica Pekić Bajić

14

26

Učenik iznenada preminuo u Osnovnoj školi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner