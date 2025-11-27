Logo
Uhapšen Uroš Ćertić

27.11.2025

19:00

Ухапшен Урош Ћертић
Foto: Instagram/uros_certic_fan

Beogradska policija uhapsila je kaskadera Uroša Ćertića koji je danas pretukao i, najvjerovatnije, mačetom posjekao muškarca u centru Beograda.

Našem najpoznatijem kaskaderu određeno je zadržavanje do 48 sati, piše Telegraf.

Podsjećanja radi, Ćertić je danas u stanu na Dorćolu pretukao i posjekao Aleksandra Ž., a zatim se dao u bjekstvo.

Povrijeđeni je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar i nalazi se van životne opasnosti.

дочек обрадовића

Košarka

Haos u Beogradu! Obezbjeđenje napravilo prolaz za putnike iz Atine

Nezvanično, nakon obračuna Ćertić je ostavio krvavo oružje i pobjegao.

Povređeni je, navodno, rekao policiji da se poznaju od ranije i da imaju neraščišćene račune.

Presuda

Uroš Ćertić je osuđen za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. On je u avgustu 2020. godine, u holu filijale banke u Beogradu, neovlašćeno nosio pištolj u čijem okviru se nalazilo 7 metaka.

Хитна помоћ

Hronika

Poznat uzrok smrti bebe koja je preminula na putu od Konjica do Mostara

Sada je pravosnažno osuđen na 20 mjeseci zatvora koje će služiti u zatvoru u Sremskoj Mitrovici.

Podsjetimo, Ćertić je u septembru 2022. godine priznao krivicu, zbog čega je dobio godinu dana kućnog zatvora bez mogućnosti napuštanja prostorije, a njegov advokat Mladen Magdalenić, izjavio je tada za domaće medije da je na ovu odluku suda uložena žalba.

