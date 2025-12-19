Povećan broj akutnih respiratornih infekcija

U Domu zdravlja Banjaluka povećan je broj pacijenata oboljelih od akutnih respiratornih infekcija, koji se žale na visoku temperaturu, otežano disanje, bol u grlu, kašalj, ali i na stomačne tegobe, potvrđeno je u toj zdravstvenoj ustanovi.

Iz Doma zdravlja napominju da je pogoršana epidemiološka situacija uobičajena za ovaj period godine, kada se veći dio vremena provodi u zatvorenom prostoru, zbog čega savjetuju osobama koji imaju infekcije održavanje respiratorne higijene.

- Preporučujemo često pranje ruku, redovno čišćenje površina i predmeta, provjetravanje prostorija, te ostanak kod kuće i smanjenje kontakata s drugima - naveli su iz Doma zdravlja.

Republika Srpska Dom "Rada Vranješević" obilježava 78 godina postojanja

U ambulantama najveći broj pacijenata čine i osobe oboljele od hroničnih nezaraznih bolesti, među kojima dominiraju kardiovaskularna oboljenja, dijabetes melitus tip dva, maligne bolesti i hronične respiratorne bolesti.

Osim pacijenata sa hroničnim oboljenjima, u ambulante se javljaju i pacijenti sa akutnim zdravstvenim tegobama, najčešće zbog infekcija gornjih i donjih disajnih puteva, kao i urinarnih infekcija.

Pacijentima oboljelim od hroničnih nezaraznih bolesti preporučuje se redovno uzimanje propisane terapije.