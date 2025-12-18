Logo
Nepoštovanje budžeta: Banjalučki odbornici o Nacrtu rebalansa

Autor:

Zorica Petković

18.12.2025

19:42

Непоштовање буџета: Бањалучки одборници о Нацрту ребаланса
Foto: ATV

Odbornici skupštinske većine imali su brojne amandmane, kako kažu, koji se najviše odnose na nepoštovanje budžeta.

Realokacije određenih sredstava su dozvoljene, ali svaka mora dobiti saglasnost Skupštine, međutim to se nije dešavalo, tvrdi odbornik SNSD-a Bogoljub Zeljković.

"Razgovarali smo o samim amandmanima koje je skupštinska većina uložila. Kada pričamo o izjednačavanju subvencija za roditelje čija djeca idu u privatne vrtiće, kada govorimo o besplatnom javnom prevozu, kada govorimo o niz nekih infrastrukturnih projekata na području Banjaluke. Jednostavno sve smo to željeli da prenesemo našim građanima, ali nismo dobili odgovore od GU i gradonačelnika", rekao je Zeljković.

Većina amandmana koji su došli iz Narodnog fronta nije prihvaćena. Sada iz te stranke traže tri konsolidovana izvještaja o izvršenju budžeta.

Sindikalna organizacija radnika Gradske uprave ostaje uskraćena za 30.000 maraka naglašava odbornica Dijana Ješić i pita da li su ti radnici manje povlašteni u odnosu na drugi sindikat. Iznosi niz zamjerki na nacrt novog budžeta.

"Što se tiče samog prijedloga za budžet za 2026. God vidjeli smo da nema povećanja za subvencije, nema izjednačavanja subvencija za djecu koja pohađaju privatne vrtiće iako je bilo obećanje gradonačelnika da će biti izjednačene subvencije vidimo da nije planirano ni povećanje za 2026", kaže Ješićeva.

Tek nam predstoje konsultacije i razgovori a budžet će biti kompromis, tvrdi gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković. Budžet bi kaže mogao biti duplo veći. Ali i za to mu je opet kriva skupštinska većina.

"Što se tiče budžeta on iznosi 265 miliona to je značajan budžet. Da smo imali naše ljude koji nas koji nas podržavaju budžet bi mogao biti pola milijarde, to vam ja garantujem. Mi ćemo prema svakom obećanju ostati principijelni, ovdje se nalaze subvencije za javni prevoz, za vrtiće, za knjige, višečlane porodice", rekao je on.

Nacrt rebalansa budžeta za ovu i nacrt budžeta za 2026. uprkos nedostacima biće podržan od strane skupštinske većine. Na ono na šta budu imali zamjerke djelovaće, kažu, amandmanski.

