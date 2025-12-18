Logo
Dodik o regulacionim planovima u Banjaluci: Zavisi od građana

ATV

18.12.2025

18:59

12
Додик о регулационим плановима у Бањалуци: Зависи од грађана
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će ta stranka konsultovati građane Banjaluke o svakom regulacionom planu i da će podrška SNSD-a tim dokumentima zavisiti od stava građana.

"U Banjaluci prave predstavu o tome kako, navodno, njima niko ne da nešto da rade. A usput nema ni izvještaja o budžetu iz 2023, niti iz 2024. godine", rekao je Dodik.

Ана Волш

Svijet

Oglasila se sestra Ane Volš: Svijet se promijenio

On je naveo da se ponovo pojavljuju prijedlozi za zaduženje za most u Docu ili na nekim drugim mjestima, a da su ranije odobrena sredstva za taj projekat nenamjenski potrošena.

"Niko ne podnosi izvještaje, a onda se napravi neki mali parkić ili neka staza koju prelije voda u Banjaluci, čemu smo bili svjedoci, i onda neki kažu da se nešto radi", izjavio je Dodik za RTRS.

On je naglasio da mora da se radi u skladu sa projektima, u skladu sa zakonom i u skladu sa budžetskim okvirom.

Dodik je naveo da je opštepoznato da je javna korupcija u pogledu regulacionih planova u Banjaluci na neizdrživo visokom nivou.

stasa kosarac

BiH

Košarac: Zahvaljujući našem stavu nije usvojen zaključak kojim se osuđuje Rusija

"Sve ćemo zaustaviti, ne u smislu da ne damo, nego ćemo pitati građane Obilićeva, Rosulja, Lauša, i reći da gradonačelnik predlaže da se ovde pravi ovakav regulacioni plan. Jeste li vi za to? Ako jesu SNSD će glasiti. Gdje kažu `ne`, mi nećemo glasiti", poručio je Dodik.

On je dodao da SNSD ne zanimaju ni investitori, niti šta drugo.

Dodik je rekao da Skupština grada nije tu da nekome samo ispunjava želje.

65a0dde61e844 острог

Društvo

Djevojka na Ostrogu pala u provaliju, desilo se čudo: Otac Predrag otkrio detalje

"Podneste izvještaje o tom šta ste uradili. Kako je moguće da nemate izvještaje? Kako je moguće da imate negativne revizorske izvještaje? Kako je moguće da se sruši `Krajiška kuća` u parku i da niko ne odgovara, a imala je građevinsku i upotrebnu dozvolu", upitao je Dodik.

On je dodao da neko mora da podnese izvještaje o tome.

Milorad Dodik

regulacioni plan

Banjaluka

Komentari (12)
