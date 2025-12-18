Logo
Skupština izglasala: Banjaluka se zadužuje za most i vodovod

18.12.2025

Скупштина Града Бањалука
Foto: ATV / Branko Jović

Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju za finansiranje kapitalne investicije "Izgradnja mosta u naselju Dolac", te prijedlog odluke za finansiranje vodovoda Tunjice izglasani su danas, 18. decembra, na Skupštini grada Banjaluka.

Ove tačke dnevnog reda dobile su podršku odbornika, a na odluke uloženi su amandmani SNSD-a.

Pored toga, usvojen je i Nacrt rebalansa za 2025. godinu, kao i Nacrt budžeta za 2026. godinu.

Dijana Ješić, odbornik Narodnog fronta, zatražila je da uz Prijedlog rebalansa bude dostavljen i konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta za 2024. godinu, te za period 1. januar - 30. jun, kao i 1. januar 30. septembar ove godine, što su odbornici podržali.

Usvojen je i prijedlog odluke o utvrđivanju stope poreza na nepokretnost na području Banjaluke, dok prijedlog odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama nije dobio podršku.

Podršku odbornika dobile su i tačke:

  • Prijedlog odluke o mreži zdravstvenih ustanova na teritoriji grada Banjaluka;
  • Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti zoohigijene;
  • Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova;
  • Prijedlog odluke o usvajanju Plana održive urbane mobilnosti grada Banjaluka;
  • Prijedlog odluke o utvrđivanju naziva ulice: Ulica 1. gardijske motorizovane brigade VŠ VRS;
  • Prijedlog odluke o početnoj cijeni zakupnine za poslovne zgrade, poslovne prostorije i garaže;
  • Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o mrtvozorničkoj službi na području grada Banjaluka;
  • Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika na području grada Banjaluka.

Izvještaj bez podrške

Podršku nije dobio Izvještaj o napretku po ugovoru o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za period 1. januar - 31. decembar 2024. godine, kao ni Prijedlog zaključaka po Izvještaju o napretku po Ugovoru o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za period od 1. januara 2024. godine do 31. decembra 2024. godine.

АТВ уручио пакетиће дјеци из Удружења ''Искра''

Društvo

ATV obradovao mališane iz Udruženja ''Iskra''

Pred odbornicima je bila i informacija o zaduženju Banjaluke i datim garancijama na dan 31. decembar 2024. godine, ali o tome odbornici ne glasaju.

Nastavak zasjedanja 5. redovne sjednice Skupštine grada Banjaluka biće sljedeće sedmice, a pred odbornicima će se naći preostalih više od 30 tačaka dnevnog reda, piše portal "Nezavisne".

Banjaluka

kredit

vodovod

Most u Docu

