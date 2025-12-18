Skupština izglasala: Banjaluka se zadužuje za most i vodovod

Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju za finansiranje kapitalne investicije "Izgradnja mosta u naselju Dolac", te prijedlog odluke za finansiranje vodovoda Tunjice izglasani su danas, 18. decembra, na Skupštini grada Banjaluka.

Ove tačke dnevnog reda dobile su podršku odbornika, a na odluke uloženi su amandmani SNSD-a.

Pored toga, usvojen je i Nacrt rebalansa za 2025. godinu, kao i Nacrt budžeta za 2026. godinu.

Dijana Ješić, odbornik Narodnog fronta, zatražila je da uz Prijedlog rebalansa bude dostavljen i konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta za 2024. godinu, te za period 1. januar - 30. jun, kao i 1. januar 30. septembar ove godine, što su odbornici podržali.

Usvojen je i prijedlog odluke o utvrđivanju stope poreza na nepokretnost na području Banjaluke, dok prijedlog odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama nije dobio podršku.

Podršku odbornika dobile su i tačke:

Prijedlog odluke o mreži zdravstvenih ustanova na teritoriji grada Banjaluka;

Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti zoohigijene;

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova;

Prijedlog odluke o usvajanju Plana održive urbane mobilnosti grada Banjaluka;

Prijedlog odluke o utvrđivanju naziva ulice: Ulica 1. gardijske motorizovane brigade VŠ VRS;

Prijedlog odluke o početnoj cijeni zakupnine za poslovne zgrade, poslovne prostorije i garaže;

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o mrtvozorničkoj službi na području grada Banjaluka;

Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika na području grada Banjaluka.

Izvještaj bez podrške

Podršku nije dobio Izvještaj o napretku po ugovoru o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za period 1. januar - 31. decembar 2024. godine, kao ni Prijedlog zaključaka po Izvještaju o napretku po Ugovoru o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za period od 1. januara 2024. godine do 31. decembra 2024. godine.

Pred odbornicima je bila i informacija o zaduženju Banjaluke i datim garancijama na dan 31. decembar 2024. godine, ali o tome odbornici ne glasaju.

Nastavak zasjedanja 5. redovne sjednice Skupštine grada Banjaluka biće sljedeće sedmice, a pred odbornicima će se naći preostalih više od 30 tačaka dnevnog reda, piše portal "Nezavisne".