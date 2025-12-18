Logo
Zeljković: Nacrt rebalansa budžeta u Banjaluci u najmanju ruku nezakonit

SRNA

18.12.2025

Зељковић: Нацрт ребаланса буџета у Бањалуци у најмању руку незаконит
Foto: ATV

Odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković smatra da je Nacrt rebalansa budžeta za ovu godinu, u najblažu ruku, nezakonit.

- U ovom dokumentu su izdvojene pozicije nakon realokacije, što predstavlja grubo kršenje zakona o budžetskom sistemu jer zakon propisuje da je realokacija moguća, ali da se njena ograničenja moraju precizno utvrditi odlukom o izvršenju budžeta - ukazao je Zeljković tokom skupštinske rasprave o Nacrtu rebalansa gradskog budžeta za 2025. godinu.

Zeljković je podsjetio da je Skupština grada prilikom usvajanja budžeta za ovu godinu donijela i odluku o izvršenju budžeta, gdje je gradonačelniku Drašku Stanivukoviću data saglasnost da vrši realokaciju do pet odsto, ali uz saglasnost gradske Skupštine.

- Ne sjećam se da smo za ovih godinu dana imali sjednice i da smo vršili realokacije, osim za preduzeće `Akvana` i za izbore - rekao je Zeljković.

Odbornik SNSD-a Dragan Lukač rekao je da neprihvatljivo da nije podržan nijedan amandman koji je uložila ova stranka na Prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu, a koji se odnose na potrebe građana.

- Sada se pojave sa ovim dokumentom i očekuju da mi to prihvatimo onako kako su oni zamislili. Osim toga, i ranije smo rekli da nećemo podržati ništa što je namijenjeno da bi se pokrila dugovanja od prije dvije godine, te se to pokušava ispeglati kroz rebalans i kroz neke ostale izdatke - rekao je Lukač.

Odbornik PDP-a Dragan Milanović rekao je da je rebalans usklađivanje planiranog i realizovanog budžeta, te da je ovogodišnji manji jer je u budžetu bio planiran kredit od 15 miliona KM za most u naselju Dolac.

- Sada je to smanjeno za 5,3 miliona. Tačno je i da imamo i neizmirenih obaveza iz prethodnih godina, jer nismo imali rebalanse budžeta, te su se ta dugovanja prenosila - rekao je Milanović.

Bogoljub Zeljković

SNSD

