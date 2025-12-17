Šta će biti sa parkingom u Banjaluci? Promjena od Nove godine

Parking u gradu Banja Luka će, po svemu sudeći biti besplatan od prvog januara s obzirom na to da odluka o naplati parkinga ističe 31. decembra.

Jasan je bio SNSD-ov odbornik u skupštini Grada Dragan Lukač.

Jedini način, prema preporukama Ustavnog suda, jeste da se formira novo javno preduzeće koje će se baviti naplatom parkinga. Međutim, gradonačelnik Draško Stanivuković se tim pitanjem do danas nije bavio, kaže Lukač.

"Mi smo nakon toga donijeli odluku uz preporuku Ustavnog suda da formiramo javno preduzeće koje će se baviti naplatom parkinga. Proveli smo određene aktivnosti i tražili podatke od gradske uprave da bismo mogli formirati javno preduzeće u skladu sa zakonom, a to ne može bez odluke gradonačelnika. Međutim, gradonačelnik nije htio da učestvuje u tom procesu", kazao je odbornik SNSD-a Dragan Lukač.

Prijedlog banjalučkog gradonačelnika je da se naplata parkinga povjeri ZIBL-u, što je skupštinska većina odbila jer to preduzeće nije u sto postotnom vlasništvu Grada. Naplata parkinga je komunalna djelatnost od interesa za grad i ne smije se naći u privatnim rukama, ističe Lukač, što je Stanivuković branio činjenicom da grad ima dio vlasništva u ZIBL-u.

"ZIBL jeste u vlasništvu grada. Činjenica da čovjek koji je suvlasnik u malom procentu zato što je tužio grad za vrijeme mandata SNSD-a, grad treba da uplatio milion i po. Mi ćemo to njemu uplatiti i on više neće biti u vlasničkoj strukturi ZIBL-a, a onda će sto postotni vlasnik ZIBL-a biti grad", tvrdi gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

"ZIBL nije u sto postotnom vlasništvu Banjaluke. Mi to ne možemo da podržimo jer je to dijelom u privatnom vlasništvu i neriješenog vlasništva. Bio je čak prijedlog da uzmemo kredit od dva i po miliona pa da isplatimo privatnike ili ćemo se dovesti u situaciju da naplata parkinga danas/sutra bude u privatnim rukama. To nikako ne smijemo dozvoliti. Radi se o komunalnoj djelatnosti koja je od vrijednosti za grad i to mora da provodi gradsko javno preduzeće", rekao je odbornik SNSD-a Dragan Lukač.

Draško Stanivuković je, kaže Dragan Lukač, samoinicijativno uveo plaćanje parkinga i samovoljno nametnuo nove cijene, što je Ustavni sud konstatovao i oborio. Sve je uslijedilo nakon odluke Ustavnog suda Republike Srpske od 6. marta ove godine kada je usluga parkiranja u gradu proglašena neustavnom.