Lukač: Od Nove godine parking u Banjaluci ponovo besplatan

ATV

17.12.2025

13:12

СНСД
Foto: ATV

Od naredne godine parking u Banjaluci će ponovo biti besplatan jer gradonačelnik Draško Stanivuković nije predložio formiranje posebnog preduzeća koje bi se time bavilo, kaže Dragan Lukač šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada.

"Neće biti naplate parkinga, jer to preduzeće ne može da se formira bez odluke gradonačelnika. Mi smo za to da razgovaramo sa gradonačelnikom i to ćemo učiniti, ali prije toga treba da sprovedemo odluku Ustavnog suda u vezi s tim", rekao je Lukač.

Lukač navodi da će SNSD podržati usvajanje tačke koja se odnosi na Nacrt budžeta za 2025. godinu, uz primjedbe, koji će ići na javnu raspravu.

"Podršku će dobiti i kredit za rješavanje imovinskih poslova u vezi sa izgradnjom mosta na Docu, te kredit za izgradnju vodovoda Tunjice i potkozarska sela", dodao je Lukač.

Banjaluka

Parking

besplatno

