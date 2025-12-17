Logo
Ove ulice danas ostaju bez vode zbog radova na mreži

Izvor:

ATV

17.12.2025

09:49

Ове улице данас остају без воде због радова на мрежи
Foto: ATV

Vodosnabdijevanje većeg dijela grada u toku prethodnog dana bilo je uredno, a ista situacija se očekuje i danas.

Kvalitet proizvedene vode zadovoljava odredbe Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Приједор

Društvo

Objedinjena naplata komunalnih usluga: Olakšanje ili teret?

U srijedu, 17. decembra 2025. godine, biće izvođeni radovi u Hilandarskoj (Priječani), Paje Jovanovića (Lazarevo), Lovćenskoj (Drakulić), Mojkovačkoj (Lazarevo), te u Donjem Pervanu-Ritani i Dragočaju.

Ekipe “Vodovoda” zadužene za lokalne vodovode danas će otklanjati kvarove u Memićima i Krminama.

U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja.

