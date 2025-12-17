Logo
Žena uhapšena jer je stavljala žilete u hljeb u prodavnicama

17.12.2025

11:29

Komentari:

0
Жена ухапшена јер је стављала жилете у хљеб у продавницама
Foto: ATV

Žena koja je navodno stavila žilete u vekne hljeba u dve Volmart prodavnice u Biloksiju, Misisipi, uhapšena je u utorak.

Kamil Benson (33) iz Teksasa optužena je za pokušaj napada. Njena kaucija je određena na 100.000 dolara.

Poručnica Kandas Jang, službenica za odnose s javnošću policijske uprave Biloksija, rekla je da su kupci prijavili da su pronašli žilete u Volmart supercentru i Volmart Nejborhud Marketu.

Тузла Дом пензионера пожар 2

Hronika

Uhapšena i savjetnica direktora iz Doma penzionera u Tuzli

Zaposleni u Volmartu rekli su policiji da je jedan kupac prvi put prijavio da je pronašao žilete u hlebu kupljenom u Volmart supercentru 5. decembra. Dana 8. decembra, kupac koji je kupio hljeb u Volmart Nejborhud Marketu takođe je prijavio da je pronašao žilete.

Nakon što se drugi kupac žalio Volmart supercentru u nedjelju, zaposleni su pregledali robu i otkrili žilete u još nekoliko vekni hljeba, saopštila je policija.

Нобелова награда

Svijet

Uhapšena dobitnica Nobelove nagrade za mir

U saopštenju za štampu, policijska uprava je zamolila sve koji su kupili hljeb u tim Volmartovim prodavnicama da pregledaju vekne i prijave sve nalaze.

''Zdravlje i bezbjednost naših kupaca su nam uvijek glavni prioritet. Uklonili smo i temeljno pregledali sve potencijalno pogođene proizvode u pogođenim prodavnicama u Biloksiju. Cijenimo brzu reakciju organa reda i nastavićemo da sarađujemo sa njima dok istražuju“, navodi se u saopštenju Volmarta.

Policijska uprava Biloksija je saopštila da ne vjeruje da su druge prodavnice bile meta napada, prenosi Kliks.

Komentari (0)
