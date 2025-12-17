Žena uhapšena jer je stavljala žilete u hljeb u prodavnicama

17.12.2025
11:29
Žena koja je navodno stavila žilete u vekne hljeba u dve Volmart prodavnice u Biloksiju, Misisipi, uhapšena je u utorak.
Kamil Benson (33) iz Teksasa optužena je za pokušaj napada. Njena kaucija je određena na 100.000 dolara.
Poručnica Kandas Jang, službenica za odnose s javnošću policijske uprave Biloksija, rekla je da su kupci prijavili da su pronašli žilete u Volmart supercentru i Volmart Nejborhud Marketu.
Uhapšena i savjetnica direktora iz Doma penzionera u Tuzli
Zaposleni u Volmartu rekli su policiji da je jedan kupac prvi put prijavio da je pronašao žilete u hlebu kupljenom u Volmart supercentru 5. decembra. Dana 8. decembra, kupac koji je kupio hljeb u Volmart Nejborhud Marketu takođe je prijavio da je pronašao žilete.
Nakon što se drugi kupac žalio Volmart supercentru u nedjelju, zaposleni su pregledali robu i otkrili žilete u još nekoliko vekni hljeba, saopštila je policija.
Uhapšena dobitnica Nobelove nagrade za mir
U saopštenju za štampu, policijska uprava je zamolila sve koji su kupili hljeb u tim Volmartovim prodavnicama da pregledaju vekne i prijave sve nalaze.
''Zdravlje i bezbjednost naših kupaca su nam uvijek glavni prioritet. Uklonili smo i temeljno pregledali sve potencijalno pogođene proizvode u pogođenim prodavnicama u Biloksiju. Cijenimo brzu reakciju organa reda i nastavićemo da sarađujemo sa njima dok istražuju“, navodi se u saopštenju Volmarta.
Policijska uprava Biloksija je saopštila da ne vjeruje da su druge prodavnice bile meta napada, prenosi Kliks.
1 sedm0
2 mj0
2 mj0
3 mj0
