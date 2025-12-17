Stopa nezaposlenosti u Britaniji na četvorogodišnjem maksimumu

Stopa nezaposlenosti u Velikoj Britaniji porasla je na četvorogodišnji maksimum od 5,1 odsto u tri mjeseca zaključno sa oktobrom, objavio je britanski Zavod za nacionalnu statistiku (The Office for National Statistic - ONS).

ONS navodi da je rezultat takav zato što je tržište rada pokazalo znake daljeg slabljenja, prenio je Gardijan.

Zavod je saopštio i da je stopa nezaposlenosti najviša od januara 2021. godine.

Međutim, ako se izuzme era pandemije, najviša je od početka 2016. godine.

Analitičari su rekli da je porast stope nezaposlenosti takav da je gotovo izvjesno da će Banka Engleske smanjiti kamatne stope na sastanku u četvrtak.

Britanska centralna banka je saopštila kako želi da rast plata dodatno padne prije nego što ponovo smanji troškove zaduživanja ove godine.

Najnoviji podaci pokazuju da je rast plata opao na 4,6 odsto u oktobru, sa 4,7 odsto prethodnog mjeseca, što je najniži nivo od početka 2022. godine.

ONS je takođe procijenio da je broj zaposlenih na platnom spisku opao za 38.000 tokom novembra, na 30,3 miliona, što je najveći pad u posljednjih pet godina i gori je nego što se očekivalo.