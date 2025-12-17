Logo
Tramp proglasio vladu Venecuele terorističkom organizacijom

Izvor:

Sputnjik

17.12.2025

09:05

Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp proglasio je venecuelanski terorističkim organizacijama i naredio potpunu blokadu svih sankcionisanih tankera za naftu koji ulaze ili izlaze iz Venecuele.

''Zbog krađe naše imovine i iz mnogih drugih razloga, uključujući terorizam, trgovinu drogom i ljudima, venecuelanski režim je označen kao strana teroristička organizacija'', napisao je on na društvenoj mreži Istina.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp tuži BBC: Traži im milijarde

Tramp je rekao da je Venecuela "potpuno okružena najvećom vojskom ikada okupljenom u istoriji Južne Amerike" i rekao da će pritisak rasti "dok Sjedinjene Države ne vrate svu naftu, zemljište i drugu imovinu" za koju tvrde da je zaplenena.

Bijela kuća nije komentarisala Trampove optužbe.

Američka vojska je zaplijenila sankcionisani, 20 godina star naftni tanker koji je prošle nedjelje napustio venecuelansku luku, rekli su izvori za CBS.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp zaprijetio: Venecuela okružena najvećom flotom ikad

Naoružano osoblje ukrcalo se na brod helikopterom, koji je Ministarstvo finansija SAD sankcionisalo prije tri godine zbog njegove navodne uloge u mreži šverca nafte povezanoj sa finansiranjem iranske vojske i njenih posrednika.

Trampova izjava sugeriše mogućnost daljih zaplijena, ali nije precizirala koliko će plovila biti uključeno u planiranu blokadu.

Venecuelanska vlada je nazvala zapljenu "pljačkom" i "piraterijom".

Sankcionisani proizvođači nafte, uključujući Venecuelu, Rusiju i Iran, pokušavaju da izvoze naftu uprkos američkim ograničenjima, navodno koristeći starije tankere sa sumnjivim registracijama, poznate kao "flota u sjenci".

Prošle nedjelje, SAD su sankcionisale šest brodova optuženih za prevoz venecuelanske nafte, kao i trojicu Madurovih nećaka.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp zabranio ulazak građanima još sedam zemalja

Tramp je tvrdio da Madurov režim koristi izvoz nafte za finansiranje "narkoterorizma, trgovine ljudima, ubistava i otmica".

Američka administracija je takođe preduzela korake da Kartel de los Soles označi kao stranu terorističku organizaciju.

Protiv Madura je raspisana nagrada od 50 miliona dolara, nakon optužnice za trgovinu drogom podignute 2020. godine na američkom saveznom sudu.

Američka vojska je premjestila ratne brodove i borbene avione na Karibe i sprovela operacije protiv najmanje 25 plovila za koje tvrdi da su bila umješana u šverc droge.

Tramp je više puta nagovijestio mogućnost napada na kopnene ciljeve u Venecueli i drugim zemljama.

