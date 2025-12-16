Logo
Vjerio se Trampov sin, evo ko je njegova izabranica

Izvor:

Tanjug

16.12.2025

08:45

Вјерио се Трампов син, ево ко је његова изабраница
Foto: Printscreen/Youtube/FOX 5

Najstariji sin predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp Mlađi, vjerio se sa manekenkom Betinom Anderson nakon godinu dana veze, prenio je Page Six.

Anderson je nedavno viđena sa dijamantskim prstenom na ruci, a portparol para potvrdio je vijest o vjeridbi.

Nakon objavljivanja informacije, pojavio se i snimak iz Bijele kuće na kojem predsjednik SAD-a Donald Tramp javno saopštava vjeridbu.

On je tom prilikom pozvao par na podijum, gdje je Donald Tramp Mlađi zahvalio Betini Anderson što je prihvatila njegovu prosidbu.

Donald Tramp Mlađi ranije je bio u braku sa Vanesom Tramp, sa kojom se vjenčao 2005. godine u Mar-a-Lagu i sa kojom ima petoro djece, a razveli su se 2018. godine.

Nakon razvoda, Tramp Mlađi je bio u vezi sa bivšom voditeljkom Foks njuza Kimberli Gilfojl, sa kojom se vjerio 2020. godine.

Njihova veza okončana je prošle godine, otprilike u periodu kada je Tramp Mlađi prvi put javno viđen sa Anderson.

Kimberli Gilfojl trenutno obavlja funkciju ambasadora SAD u Grčkoj.

Доналд Трамп Јуниор

Svijet

Trampov sin reagovao na licemjerje australskih vlasti i pomenuo Đokovića

Donald Tramp Mlađi i Betina Anderson, manekenka i kćerka filantropa Harija Loja Andersona Mlađeg i Inger Anderson, prvi put su javno fotografisani zajedno u Palm Biču u avgustu prošle godine.

Donald Tramp Junior

vjeridba

