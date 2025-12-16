Vjerio se Trampov sin, evo ko je njegova izabranica

Najstariji sin predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp Mlađi, vjerio se sa manekenkom Betinom Anderson nakon godinu dana veze, prenio je Page Six.

Anderson je nedavno viđena sa dijamantskim prstenom na ruci, a portparol para potvrdio je vijest o vjeridbi.

Nakon objavljivanja informacije, pojavio se i snimak iz Bijele kuće na kojem predsjednik SAD-a Donald Tramp javno saopštava vjeridbu.

On je tom prilikom pozvao par na podijum, gdje je Donald Tramp Mlađi zahvalio Betini Anderson što je prihvatila njegovu prosidbu.

Donald Tramp Mlađi ranije je bio u braku sa Vanesom Tramp, sa kojom se vjenčao 2005. godine u Mar-a-Lagu i sa kojom ima petoro djece, a razveli su se 2018. godine.

Donald Trump Jr. Is Engaged to Palm Beach Socialite Bettina Anderson

The relationship between the president’s son and Ms. Anderson had been the subject of tabloid speculation during his previous engagement to Kimberly Guilfoyle. pic.twitter.com/OATckYIl60 — SpeedNews.co.uk (@speednewsuk) December 16, 2025

Nakon razvoda, Tramp Mlađi je bio u vezi sa bivšom voditeljkom Foks njuza Kimberli Gilfojl, sa kojom se vjerio 2020. godine.

Njihova veza okončana je prošle godine, otprilike u periodu kada je Tramp Mlađi prvi put javno viđen sa Anderson.

Kimberli Gilfojl trenutno obavlja funkciju ambasadora SAD u Grčkoj.

Svijet Trampov sin reagovao na licemjerje australskih vlasti i pomenuo Đokovića

Donald Tramp Mlađi i Betina Anderson, manekenka i kćerka filantropa Harija Loja Andersona Mlađeg i Inger Anderson, prvi put su javno fotografisani zajedno u Palm Biču u avgustu prošle godine.