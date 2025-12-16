Logo
Saudijska Arabija postavila novi rekord po broju pogubljenja: Među osuđenima čak i maloljetnici i stranci

Izvor:

Agencije

16.12.2025

08:12

Komentari:

0
Саудијска Арабија поставила нови рекорд по броју погубљења: Међу осуђенима чак и малољетници и странци

Saudijska Arabija ove godine je izvršila 340 smrtnih kazni, čime je postavila novi godišnji rekord po broju pogubljenja, prenio je portal "Midl Ist Aj".

Novi bilans uslijedio je nakon što su saudijske vlasti saopštile da su u ponedjeljak pogubljene još tri osobe.

Ministarstvo unutrašnjih poslova zemlje navelo je da su pogubljenja izvršena u Meki, nakon što su osuđeni proglašeni krivim za ubistvo.

Ovogodišnji broj pogubljenja premašuje dosadašnji rekord iz 2024. godine, kada je, prema dostupnim podacima, pogubljeno 338 ljudi.

Organizacije za ljudska prava "Alqst", "Amnesty International" i "Reprieve" navode još višu brojku za 2024. godinu - 345 pogubljenja.

Predstavnica britanske organizacije "Alqst" Nadjen Abdulaziz rekla je da spremnost saudijskih vlasti da nadmaše prošlogodišnji rekord "ukazuje na mračno nepoštovanje prava na život", uprkos pozivima stručnjaka Ujedinjenih nacija i civilnog društva.

Ona je navela da su pogubljenja izvršavana nakon, kako tvrdi, duboko nepravičnih suđenja, uključujući priznanja iznuđena mučenjem i slučajeve u kojima su osuđeni bili maloljetni u vrijeme navodnih krivičnih djela.

Većina pogubljenja ove godine - ukupno 232, odnosi se na slučajeve povezane sa drogom.

Затвор

Svijet

Kineskom funkcioneru smrtna kazna preinačena u doživotnu

Dio smrtnih kazni izrečen je i za djela koja su kvalifikovana kao terorizam.

Saudijska Arabija je krajem 2022. godine obnovila izvršenje smrtnih kazni u slučajevima povezanima sa drogom, nakon približno trogodišnje suspenzije.

Među pogubljenima od tada značajan broj čine strani državljani.

U posljednjim mesecima, vlasti su pogubile i dvije osobe koje su, prema navodima organizacija za ljudska prava, bile maloljetne u vrijeme izvršenja krivičnih djela, što je zabranjeno međunarodnim pravom, uključujući Konvenciju UN o pravima djeteta, čiji je Saudijska Arabija potpisnik.

Saudijske vlasti su 2020. godine saopštile da će ukinuti diskreciono pravo sudija da izriču smrtnu kaznu maloljetnim prestupnicima, navodeći da je izdata kraljevska naredba u tom smislu.

Абдулазиз бин Абдуллах Ал Шеик

Svijet

Umro vrhovni vjerski poglavar Saudijske Arabije

Ipak, prema podacima organizacija za ljudska prava, nakon toga je zabileženo više slučajeva pogubljenja osoba osuđenih za djela počinjena dok su bile mlađe od 18 godina.

Organizacija "Alqst" navela je da je identifikovala još pet osoba koje su u vrijeme krivičnih djela bile maloljetne, a kojima preti neposredna opasnost od pogubljenja.

Prema podacima "Amnesty International", Saudijska Arabija je imala treći najveći broj pogubljenja u svijetu u 2022, 2023. i 2024. godini, iza Kine i Irana.

Saudijska Arabija

pogubljenje

Smrtna kazna

