Teroristi iz Sidneja prije napada bili na Filipinima

Australijska policija je danas saopštila da su dvojica naoružanih napadača koji se sumnjiče za teroristički napad na plaži Bondi u Sidneju putovali na Filipine prošlog mjeseca i da se razlozi njihovog putovanja istražuju.

Policija je saopštila da početne istrage ukazuju da su napadači Sadžid i Navid Akram mogli da budu inspirisani ideologijama Islamske države, i dodala da su pronašli dvije zastave ove terorističke organizacije u vozilu koje je koristio jedan od muškaraca.

Sadžid Akram (50) je putovao na Filipine koristeći indijski pasoš, dok je njegov sin, Navid (24), koristio australijski pasoš, rekla je portparolka policije Dana Sandoval.

On su naveleli grad Davao kao svoju konačnu destinaciju u zemlji, a njihov povratni let za Australiju bio je za Sidnej, navodi se u saopštenju.

Davao je veliki grad na istoku glavnog južnog ostrva Filipina, Mindanaoa,a poznato je da islamistički militanti djeluju u siromašnim dijelovima centralnog i jugozapadnog Mindanaoa.

Filipinska vojska je saopštila da ne može da potvrdi izvještaje da su njih dvojica imali "vojnu obuku" dok su bili u zemlji, navodi britanski javni servis.

Napad na jevrejsku zajednicu na sidnejskoj plaži Bondi u Australiji izveli Sadžid i Navid Akram, otac i sin, prenio je ranije Bi-Bi-Si.

Otac (50) je ubijen na licu mjesta, dok se sin (24) nalazi u bolnici, u kritičnom stanju, nakon što su u nedjelju popodne po lokalnom vremenu izveli oružani napad na plaži Bondi i ubili 15 ljudi koji su proslavljali jevrejski praznik Hanuku, uključujući 10-godišnju djevojčicu, a više od 40 povrijeđenih ljudi prevezeno je u bolnicu.