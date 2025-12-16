Logo
Large banner

Teroristi iz Sidneja prije napada bili na Filipinima

Izvor:

Tanjug

16.12.2025

07:57

Komentari:

0
Терористи из Сиднеја прије напада били на Филипинима
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Baker

Australijska policija je danas saopštila da su dvojica naoružanih napadača koji se sumnjiče za teroristički napad na plaži Bondi u Sidneju putovali na Filipine prošlog mjeseca i da se razlozi njihovog putovanja istražuju.

Policija je saopštila da početne istrage ukazuju da su napadači Sadžid i Navid Akram mogli da budu inspirisani ideologijama Islamske države, i dodala da su pronašli dvije zastave ove terorističke organizacije u vozilu koje je koristio jedan od muškaraca.

Sadžid Akram (50) je putovao na Filipine koristeći indijski pasoš, dok je njegov sin, Navid (24), koristio australijski pasoš, rekla je portparolka policije Dana Sandoval.

On su naveleli grad Davao kao svoju konačnu destinaciju u zemlji, a njihov povratni let za Australiju bio je za Sidnej, navodi se u saopštenju.

нападач

Svijet

Još jedan heroj u Sidneju: Ostavio trudnu ženu i krenuo ka napadaču, policija ga greškom upucala

Davao je veliki grad na istoku glavnog južnog ostrva Filipina, Mindanaoa,a poznato je da islamistički militanti djeluju u siromašnim dijelovima centralnog i jugozapadnog Mindanaoa.

Filipinska vojska je saopštila da ne može da potvrdi izvještaje da su njih dvojica imali "vojnu obuku" dok su bili u zemlji, navodi britanski javni servis.

Napad na jevrejsku zajednicu na sidnejskoj plaži Bondi u Australiji izveli Sadžid i Navid Akram, otac i sin, prenio je ranije Bi-Bi-Si.

Otac (50) je ubijen na licu mjesta, dok se sin (24) nalazi u bolnici, u kritičnom stanju, nakon što su u nedjelju popodne po lokalnom vremenu izveli oružani napad na plaži Bondi i ubili 15 ljudi koji su proslavljali jevrejski praznik Hanuku, uključujući 10-godišnju djevojčicu, a više od 40 povrijeđenih ljudi prevezeno je u bolnicu.

Podijeli:

Tagovi:

Teroristički napad

Sidnej

napad

Filipini

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Зимске олимпијске игре

Ostali sportovi

Zimske olimpijske igre počinju 6. februara, poznato i ko ih otvara

2 h

0
Џумхура усред емисије прекинула допинг контрола: "Мислио сам да је шала, али није била"

Tenis

Džumhura usred emisije prekinula doping kontrola: "Mislio sam da je šala, ali nije bila"

2 h

0
У недјељу почиње годишње доба зима

Društvo

U nedjelju počinje godišnje doba zima

2 h

0
Беба дијете

Društvo

Bejbi bum u Srpskoj: U protekla 24 časa rođene 33 bebe

2 h

0

Više iz rubrike

Трамп тужи ББЦ: Тражи им милијарде

Svijet

Tramp tuži BBC: Traži im milijarde

3 h

0
Инцидент у Бундестагу током посјете Зеленског, сумњају на сајбернапад

Svijet

Incident u Bundestagu tokom posjete Zelenskog, sumnjaju na sajbernapad

3 h

0
Држављанину БиХ изгорио кампер, полиција остала у шоку кад су схватили ко је

Svijet

Državljaninu BiH izgorio kamper, policija ostala u šoku kad su shvatili ko je

11 h

0
Ово је био један од кључних доказа: Ана Волш се прије смрти сликала се са предметом који је пронађен натопљен крвљу

Svijet

Ovo je bio jedan od ključnih dokaza: Ana Volš se prije smrti slikala se sa predmetom koji je pronađen natopljen krvlju

11 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Svi učenici ostaju bez telefona: Parlament odlučuje, ovo su 3 ključna pravila

10

08

Na svoje mjesto u vrtićima čeka više od 5.000 djece

10

03

Sa BiH tržišta povučen fen za kosu: Evo koja marka je u pitanju

09

59

Pjevačica otkrila skandalozne detalje sa estrade: ''Koriste drogu da bi izdržali nastup 15 sati''

09

54

U Hrvatskoj od marta novi sistem naplate putarina, bez stajanja, bez rampi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner