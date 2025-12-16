Incident u Bundestagu tokom posjete Zelenskog, sumnjaju na sajbernapad

Donji dom njemačkog parlamenta imao je ozbiljan prekid u pristupu e-pošti tokom posjete ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, koje je organizovao njemački kancelar Fridrih Merc, prenosi Špigel.

Poslanici Bundestaga nisu mogli da pristupe svojim e-mail nalozima više od četiri sata, prenose izvori iz parlamenta, uključujući tri visoka člana parlamenta.

Zvaničnici su za Fajnenšel Tajms rekli da se sumnja na sajbernapad.

Zakazana video konferencija sa ministrima spoljnih poslova EU u Briselu je stoga otkazana, a uzrok incidenta se još uvijek istražuje, navodi Špigel.

"Uzrok i svaka moguća veza sa posjetom ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog još uvijek nisu poznati", rekao je portparol Bundestaga.

Nadležna odjeljenja su radila na utvrđivanju uzroka i rješavanju problema, piše Špigel.

Savezna kancelarija za bezbjednost informacija (BSI) je takođe obaviještena. IT sistemi su prvobitno isključeni, a kasnije popodne ponovo pokrenuti.

Planirana video konferencija između ministara spoljnih poslova EU koji se sastaju u Briselu i američkih pregovarača Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, koji su otputovali u Berlin na razgovore o Ukrajini, takođe nije uspjela zbog problema sa vezom.

Dvojica američkih zvaničnika trenutno rade u ime američkog predsjednika Donalda Trampa na pripremi sporazuma o okončanju ruske agresije protiv Ukrajine.

Šefica EU za spoljnu politiku Kaja Kalas izjavila je u Briselu da ne zna da li je došlo do sajber napada.

Incident podsjeća na hakerski napad na Bundestag u maju 2015. godine.

Računari su tada u brojnim kancelarijama poslanika bili su zaraženi špijunskim softverom, uključujući i računare u kancelariji tadašnje kancelarke Angele Merkel, navodi Špigel.

