Incident u Bundestagu tokom posjete Zelenskog, sumnjaju na sajbernapad

16.12.2025

06:58

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP/Geert Vanden Wijngaert

Donji dom njemačkog parlamenta imao je ozbiljan prekid u pristupu e-pošti tokom posjete ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, koje je organizovao njemački kancelar Fridrih Merc, prenosi Špigel.

Poslanici Bundestaga nisu mogli da pristupe svojim e-mail nalozima više od četiri sata, prenose izvori iz parlamenta, uključujući tri visoka člana parlamenta.

Zvaničnici su za Fajnenšel Tajms rekli da se sumnja na sajbernapad.

tramp zelenski

Svijet

Bild: Tramp vrši pritisak na Zelenskog u vezi sa teritorijalnim ustupcima

Zakazana video konferencija sa ministrima spoljnih poslova EU u Briselu je stoga otkazana, a uzrok incidenta se još uvijek istražuje, navodi Špigel.

"Uzrok i svaka moguća veza sa posjetom ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog još uvijek nisu poznati", rekao je portparol Bundestaga.

Nadležna odjeljenja su radila na utvrđivanju uzroka i rješavanju problema, piše Špigel.

Savezna kancelarija za bezbjednost informacija (BSI) je takođe obaviještena. IT sistemi su prvobitno isključeni, a kasnije popodne ponovo pokrenuti.

Tramp zelenski

Svijet

Tramp: Bliži smo nego ikad dogovoru o Ukrajini

Planirana video konferencija između ministara spoljnih poslova EU koji se sastaju u Briselu i američkih pregovarača Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, koji su otputovali u Berlin na razgovore o Ukrajini, takođe nije uspjela zbog problema sa vezom.

Dvojica američkih zvaničnika trenutno rade u ime američkog predsjednika Donalda Trampa na pripremi sporazuma o okončanju ruske agresije protiv Ukrajine.

Šefica EU za spoljnu politiku Kaja Kalas izjavila je u Briselu da ne zna da li je došlo do sajber napada.

Incident podsjeća na hakerski napad na Bundestag u maju 2015. godine.

Računari su tada u brojnim kancelarijama poslanika bili su zaraženi špijunskim softverom, uključujući i računare u kancelariji tadašnje kancelarke Angele Merkel, navodi Špigel.

(b92)

Volodimir Zelenski

Bundestag

Njemačka

Komentari (0)
