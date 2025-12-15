Ukrajina se sprema za izbore, Zelenski zatražio nacrt zakona

Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski zatražio je od Vrhovne rade da sastavi nacrt zakona koji će omogućiti održavanje predsjedničkih izbora dok je na snazi ratno stanje, javila je novinska agencija "RBC Ukrajina".

Zahtjev je uslijedio nakon što je zamjenik predsjedavajućeg Vrhovnoj radi Oleksandr Kornijenko u četvrtak, 11. decembra, izjavio da je parlament spreman da pripremi dokumente neophodne za održavanje predsjedničkih izbora u toku rata.

Prema pisanju agencije "RBC Ukrajina", dokument bi trebalo da predviđa održavanje izbora u roku od 60 dana, kao što je to inače slučaj sa zakonima o prijevremenim izborima.

Zelenski je u utorak, 9. decembra, izrazio spremnost da podstakne promjenu zakona radi održavanja prijevremenih predsjedničkih izbora.