Objavljen spisak nastradalih: Najmlađa žrtva djevojčica Matilda (10)

15.12.2025

11:53

Објављен списак настрадалих: Најмлађа жртва дјевојчица Матилда (10)
Foto: Tanjug/AP/Mark Baker

U terorističkom napadu koji se juče dogodio na plaži Bondi potvrđena je smrt najmanje 15 civila, od kojih su mnogi prisustvovali proslavi prvog dana jevrejskog praznika Hanuke.

Vlasti su potvrdile da su među žrtvama dva rabina, muškarac koji je preživio Holokaust i desetogodišnja djevojčica, piše BBC, a prenosi Indeks.

Matilda (10)

Vlasti su potvrdile smrt desetogodišnje djevojčice, koju je porodica identifikovala kao Matildu.

Porodica je potvrdila da je u napadu ubijena desetogodišnja Matilda.

Irina Gudhju, koja je pokrenula akciju prikupljanja pomoći za Matildinu majku i navela da joj je bila bivša učiteljica, napisala je:

''Poznavala sam je kao bistru, radosnu i živahnu djevojčicu koja je unosila svjetlost svima oko sebe'', navela je.

Njena škola, ruska škola Harmony iz Sidneja, takođe je potvrdila da je Matilda bila njihova učenica.

''Duboko smo ožalošćeni što dijelimo vijest da je bivša učenica naše škole preminula u bolnici od posljedica rana zadobivenih vatrenim oružjem'', objavili su na fejsbuku.

''Naše misli i iskreno saučešće upućene su njenoj porodici, prijateljima i svima pogođenima ovom tragedijom. Sjećanje na nju živjeće u našim srcima i odajemo počast njenom životu i vremenu koje je provela kao dio naše školske porodice'', naveli su.

U međuvremenu, Matildina tetka izjavila je za ABC News da se njena sestra, koja je bila s njom u trenutku pucnjave, izuzetno teško nosi s gubitkom.

''Bile su kao blizanke, nikada se nisu razdvajale'', rekla je.

Rabin Eli Šlanger

Rabin Eli Šlanger (41), poznat kao – rabin iz Bondija – bio je jedan od glavnih organizatora događaja i voditelj lokalne misije Chabad, međunarodne hasidske jevrejske organizacije.

Smrt ovog britanskog oca petero djece potvrdio je njegov rođak, rabin Zalman Luis.

''Moj dragi rođak, rabin Eli Šlanger, ubijen je u današnjem terorističkom napadu u Sidneju'', napisao je juče Zalman na Instagramu.

''Iza sebe je ostavio suprugu, malu djecu, kao i ujaka, tetku, braću i sestre. Bio je zaista nevjerovatan čovjek'', naveo je.

Organizacija Chabad navela je da je Šlangerovo najmlađe dijete imalo svega dva mjeseca.

''Bio je jedno od najpobožnijih, najhumanijih i najdobrodušnijih ljudskih bića koje sam ikada upoznao'', izjavio je Aleks Rajvčin iz Izvršnog savjeta australijskih Jevreja.

Dan Elkajam

Smrt francuskog državljanina Dana Elkajama potvrdio je ministar spoljnjih poslova Francuske Žan-Noel Baro.

''S neizmjernom tugom smo saznali da je naš sunarodnik Dan Elkajam među žrtvama terorističkog napada koji je pogodio jevrejske porodice okupljene na plaži Bondi u Sidneju'', napisao je, dodavši da Francuska tuguje s njegovom porodicom, jevrejskom zajednicom i australijskim narodom.

Prema njegovom LinkedIn profilu, Elkajam je radio kao IT analitičar za NBCUniversal i u Australiju se preselio prošle godine.

Bio je i strastveni fudbaler te važan član prvoligaške ekipe, kako je naveo klub Rockdale Ilinden iz zapadnog Sidneja.

''Bio je izuzetno talentovan i omiljen među saigračima. Nedostajaće nam'', poručili su iz kluba.

Aleksandar Klajtman

Aleksandar Klajtman, koji je u Australiju doselio iz Ukrajine, bio je preživjeli Holokausta. Njegova supruga Larisa Klajtman izjavila je novinarima da je poginuo pokušavajući da je zaštiti.

''Nemam muža. Ne znam gdje mu je tijelo. Niko mi ne daje odgovor'', rekla je ispred bolnice u Sidneju.

''Čuli smo pucnjeve i svi su pali. Bio je iza mene i u jednom trenutku je stao ispred mene kako bi me zaštitio'',ispričala je za Australian.

Čabad je naveo da je Klajtman preminuo štiteći suprugu, te da iza sebe ostavlja dvoje djece i 11 unučadi.

Njihovu životnu priču organizacija Jewish Care objavila je 2023. godine, podsjećajući na strahote koje su oboje preživjeli tokom Holokausta.

Piter Miger

Bivši policajac Piter Miger radio je kao slobodni fotograf na događaju povodom Hanuke kada je ubijen, potvrdio je njegov ragbi klub Randvik.

''Nažalost, našao se na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme'', izjavio je generalni menadžer kluba Mark Harison.

''‘Marzo’, kako su ga svi zvali, bio je legenda našeg kluba i srce Randvik Ragbija'', naveli su, podsjećajući da je gotovo četiri decenije proveo u policiji Novog Južnog Velsa.

''Tragična ironija je da je toliko dugo proveo na dužnosti kao policajac, a ubijen je u penziji dok je fotografisao, to je zaista teško shvatiti'', poručili su iz kluba.

Ruven Morison

Ruven Morison emigrirao je u Australiju iz bivšeg Sovjetskog Saveza 1970-ih godina. U intervjuu za ABC prije godinu dana rekao je da je vjerovao kako je Australija najsigurnija zemlja na svijetu za odgoj djece bez straha od antisemitizma.

Chabad je potvrdio da je dugo živio u Melbournu, ali da je svoj jevrejski identitet snažno gradio u Sidneju. Opisan je kao uspješan poslovni čovjek koji je značajan dio zarade donirao humanitarnim organizacijama.

Rabin Jakov Levitan

Smrt rabina Jakova Levitana takođe je potvrdio Chabad, navodeći da je bio omiljeni koordinator njihovih aktivnosti u Sidneju.

Obavljao je i dužnost sekretara Sidnej Beth Dina, rabinskog suda, te je radio u centru BINA, posvećenom jevrejskom obrazovanju.

