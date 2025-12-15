Logo
Large banner

Za dlaku izbjegnut sudar u svemiru

Izvor:

B92

15.12.2025

13:37

Komentari:

0
За длаку избјегнут судар у свемиру
Foto: Printscreen/Youtube/WION

SpaceX tvrdi da kineski operater satelita nije dijelio podatke o lokaciji.

Sudar u svemiru je za dlaku izbjegnut prošle nedjelje kada je novopostavljeni kineski satelit prišao na svega nekoliko stotina metara jednom od približno 9.000 Starlink satelita koji trenutno rade u niskoj Zemljinoj orbiti. SpaceX za to krivi operatera satelita zbog toga što nije dijelio podatke o lokaciji.

"Kada operateri satelita ne dijele efemeride svojih satelita, u svemiru može da dođe do opasno bliskih prilazaka", napisao je Majkl Nikols, potpredsednik za inženjering Starlinka. "Prije nekoliko dana, devet satelita je lansirano sa Kosmodroma Điućuan u sjeverozapadnoj Kini. Koliko nam je poznato, nije sprovedena nikakva koordinacija niti razdvajanje putanja sa postojećim satelitima koji već rade u svemiru, što je rezultiralo bliskim prilazom od 200 metara između jednog od lansiranih satelita i STARLINK-6079 (56120) na visini od 560 km".

Жељко Будимир

Republika Srpska

Budimir: Nadam se maksimalnoj kazni u drugostepenom postupku za ubistvo Bašića

Starlink sateliti imaju mogućnost da automatski prilagode putanju kako bi izbjegli objekte koji im se nađu na putu. Međutim, ti objekti moraju biti poznati da bi sistem za izbjegavanje mogao da funkcioniše. U prvih šest mjeseci 2025. godine, Starlink letjelice su izvele više od 144.000 takvih manevara.

Problematični satelit lansirala je kompanija CAS Space, koja je odgovorila Nikolsu na platformi X.

"Naš tim je trenutno u kontaktu radi pribavljanja više detalja. Sva lansiranja kompanije KAS Spejs biraju prozore za lansiranje koristeći zemaljski sistem za praćenje svemira kako bi se izbjegli sudari sa poznatim satelitima i krhotinama. Ovo je obavezna procedura".

Komercijalna kompanija za svemirska lansiranja, sa sedištem u Guangdžouu u Kini, potom se naizgled distancirala od odgovornosti, navodeći da se incident dogodio skoro 48 sati nakon razdvajanja tereta, do trenutka kada je misija lansiranja već bila odavno završena.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Opštine će pojedinačno podnositi krivične prijave protiv CIK-a

Prema publikaciji Spejs, trenutno se u niskoj Zemljinoj orbiti prati više od 24.000 objekata, uključujući satelite i svemirski otpad, što je povećanje od 76 procenata od 2019. godine. Do kraja ove decenije, u tom istom regionu moglo bi da bude čak 70.000 satelita u operativnoj upotrebi, uglavnom u okviru svemirskih internet-konstelacija koje lansiraju privatne i državne organizacije u SAD, Kini i Evropi.

Vijesti o ovom gotovo sudaru dodatno će pojačati zabrinutost zbog velikog broja letjelica koje rade u istom regionu. Prema teoriji, svaki sudar mogao bi da pokrene scenario Keslerovog sindroma, u kojem bi lančani niz sudara uništio postojeće satelite i učinio cijelu nisku Zemljinu orbitu neupotrebljivom.

(b92)

Podijeli:

Tagovi:

svemir

sateliti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Путин тражи одштету од Европе - 230 милијарди долара!

Svijet

Putin traži odštetu od Evrope - 230 milijardi dolara!

2 h

0
Будимир: Надам се максималној казни у другостепеном поступку за убиство Башића

Republika Srpska

Budimir: Nadam se maksimalnoj kazni u drugostepenom postupku za ubistvo Bašića

2 h

0
Додик: Општине ће појединачно подносити кривичне пријаве против ЦИК-а

Republika Srpska

Dodik: Opštine će pojedinačno podnositi krivične prijave protiv CIK-a

3 h

3
АТВ у посјети болници у Требињу: Ево када неуролошко одјељење почиње са радом

Gradovi i opštine

ATV u posjeti bolnici u Trebinju: Evo kada neurološko odjeljenje počinje sa radom

3 h

0

Više iz rubrike

Какве промјене у мозгу може да изазове исхрана заснована на посту

Nauka i tehnologija

Kakve promjene u mozgu može da izazove ishrana zasnovana na postu

8 h

0
Будите опрезни: Нови Андроид вирус закључава телефоне и снима жртве

Nauka i tehnologija

Budite oprezni: Novi Android virus zaključava telefone i snima žrtve

21 h

0
Више од 200 Дизни јунака долази на ChatGPT

Nauka i tehnologija

Više od 200 Dizni junaka dolazi na ChatGPT

1 d

0
Повратак Твитера: Нова друштвена мрежа са старим именом

Nauka i tehnologija

Povratak Tvitera: Nova društvena mreža sa starim imenom

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

16

Lavrov: Evropa kuje spletke protiv Amerike

16

14

Četiri jasna znaka otkrivaju da vaša veza ide u dobrom pravcu

16

09

Ova 3 znaka će se sresti sa nekim ko im je promijenio život

16

08

Sijarto: Budimpešta i Bratislava spremne za tužbu protiv lidera EU

16

04

Kremlj: Rusija odlučno osuđuje varvarski teroristički napad u Australiji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner