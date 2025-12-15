Za dlaku izbjegnut sudar u svemiru

Sudar u svemiru je za dlaku izbjegnut prošle nedjelje kada je novopostavljeni kineski satelit prišao na svega nekoliko stotina metara jednom od približno 9.000 Starlink satelita koji trenutno rade u niskoj Zemljinoj orbiti. SpaceX za to krivi operatera satelita zbog toga što nije dijelio podatke o lokaciji.

"Kada operateri satelita ne dijele efemeride svojih satelita, u svemiru može da dođe do opasno bliskih prilazaka", napisao je Majkl Nikols, potpredsednik za inženjering Starlinka. "Prije nekoliko dana, devet satelita je lansirano sa Kosmodroma Điućuan u sjeverozapadnoj Kini. Koliko nam je poznato, nije sprovedena nikakva koordinacija niti razdvajanje putanja sa postojećim satelitima koji već rade u svemiru, što je rezultiralo bliskim prilazom od 200 metara između jednog od lansiranih satelita i STARLINK-6079 (56120) na visini od 560 km".

Republika Srpska Budimir: Nadam se maksimalnoj kazni u drugostepenom postupku za ubistvo Bašića

Starlink sateliti imaju mogućnost da automatski prilagode putanju kako bi izbjegli objekte koji im se nađu na putu. Međutim, ti objekti moraju biti poznati da bi sistem za izbjegavanje mogao da funkcioniše. U prvih šest mjeseci 2025. godine, Starlink letjelice su izvele više od 144.000 takvih manevara.

Problematični satelit lansirala je kompanija CAS Space, koja je odgovorila Nikolsu na platformi X.

"Naš tim je trenutno u kontaktu radi pribavljanja više detalja. Sva lansiranja kompanije KAS Spejs biraju prozore za lansiranje koristeći zemaljski sistem za praćenje svemira kako bi se izbjegli sudari sa poznatim satelitima i krhotinama. Ovo je obavezna procedura".

Komercijalna kompanija za svemirska lansiranja, sa sedištem u Guangdžouu u Kini, potom se naizgled distancirala od odgovornosti, navodeći da se incident dogodio skoro 48 sati nakon razdvajanja tereta, do trenutka kada je misija lansiranja već bila odavno završena.

Republika Srpska Dodik: Opštine će pojedinačno podnositi krivične prijave protiv CIK-a

Prema publikaciji Spejs, trenutno se u niskoj Zemljinoj orbiti prati više od 24.000 objekata, uključujući satelite i svemirski otpad, što je povećanje od 76 procenata od 2019. godine. Do kraja ove decenije, u tom istom regionu moglo bi da bude čak 70.000 satelita u operativnoj upotrebi, uglavnom u okviru svemirskih internet-konstelacija koje lansiraju privatne i državne organizacije u SAD, Kini i Evropi.

Our team is currently in contact for more details. All CAS Space launches select their launch windows using the ground-based space awareness system to avoid collisions with known satellites/debris. This is a mandatory procedure. We will work on identifying the exact details and… https://t.co/eNajj5cJxh — CAS Space (@cas_space) December 13, 2025

Vijesti o ovom gotovo sudaru dodatno će pojačati zabrinutost zbog velikog broja letjelica koje rade u istom regionu. Prema teoriji, svaki sudar mogao bi da pokrene scenario Keslerovog sindroma, u kojem bi lančani niz sudara uništio postojeće satelite i učinio cijelu nisku Zemljinu orbitu neupotrebljivom.

(b92)