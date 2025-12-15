Logo
Dodik: Opštine će pojedinačno podnositi krivične prijave protiv CIK-a

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je danas da će opštine u kojima CIK bude tražio ponavljanje izbora podnositi pojedinačne krivične prijave protiv svih onih u CIK-u koji budu glasali za takav prijedlog.

"Sarajevo nam je otelo izborni proces preko CIK-a, ona nije nadležna da provodi lokalne i republičke izbore, nego samo za člana Predsjedništva BiH i Predstavnički dom PSBiH. Za druge nivoe treba da utvrdi politika. Oni su nam to oteli i moramo to da vratimo da se ne bi sprdali s nama kao što to rade sad. Prošli put su za predsjedničke izbore glasove prebrojavali u Sarajevu. Hoće da nam pošalju poruku da bez Sarajeva ne može ništa. Ovo je poniženje za sve ljude u Srpskoj, za svakoga ko je glasao. Ovo je poniženje za nas koji smo učestvovali u izbornom procesu, a najveće poniženje je Republici Srpskoj i najveće omalovažavanje", rekao je Dodik.

On poručuje da je očigledno samo u Srpskoj i tamo gdje pobjeđuje SNSD problem, a da u čitavoj FBiH nigdje nema problema i da oni tamo žive svi u poštenju.

Gradovi i opštine

Jerinić: Podnijeću krivične prijave protiv članova CIK-a, nanijeli su ozbiljnu štetu Doboju

"SDS i PDP su u noći izbora počeli da napadaju dobre rezultate. Gdje god da su vidjeli dobre rezultate SNSD-a napali su. Najveća razlika je bila u Banjaluci, ali valjda imate proces u kome postoji birački odbor koji ima zapisnik gdje se potpisuju i posmatrači. Ako oni ukažu da ima problema onda treba da reaguju. Izgleda da su postali vračevi govoreći kakvi su potpisi. Nigdje u zakonu ne piše da potpis na biračkom spisku treba da bude identičan potpisu na ličnoj karti. To su izmislili", kaže Dodik.

Republika Srpska

Bojić: Krivične prijave za članove CIK-a koji budu glasali za ponavljanje izbora

On poručuje da je krajnji cilj napraviti osjećaj da je uvijek u Republici Srpskoj neki problem i da ona traži nadzor.

"Mislim da bi bilo važno da se politički faktori u Republici Srpskoj okupe oko ideje da taj izborni proces vratimo Republici Srpskoj preko Izbornog zakona Republike Srpske i da izbore za lokalne i republičke nivoe vlasti provodi naša republička izborna komisija. Na ovaj način oni ruše bazične elemente našeg suvereniteta, a to je da imate izbore, da budete izabrani i da budete birani i da te rezultate utvrdite, a ne da to radi neko sa strane", kaže Dodik i poručuje:

"Zamislite poniženje da se za izbor predsjednika Republike Srpske glasovi broje u Sarajevu. Oni koji to žele da gledaju i misle da im je to podrška, neka uživaju. Mi se bavimo ozbiljno poslom. Proveli smo fer i transparentan proces. U prilog tome govore zapisnici gdje nema stvari koje oni izmišljaju. Izmislili su u PDP-a u SDS-u, onda su u Izbornoj komisiji počeli da govore, pridružili su im se i muslimani".

