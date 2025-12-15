Dodik: Opštine će pojedinačno podnositi krivične prijave protiv CIK-a

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je danas da će opštine u kojima CIK bude tražio ponavljanje izbora podnositi pojedinačne krivične prijave protiv svih onih u CIK-u koji budu glasali za takav prijedlog.

"Sarajevo nam je otelo izborni proces preko CIK-a, ona nije nadležna da provodi lokalne i republičke izbore, nego samo za člana Predsjedništva BiH i Predstavnički dom PSBiH. Za druge nivoe treba da utvrdi politika. Oni su nam to oteli i moramo to da vratimo da se ne bi sprdali s nama kao što to rade sad. Prošli put su za predsjedničke izbore glasove prebrojavali u Sarajevu. Hoće da nam pošalju poruku da bez Sarajeva ne može ništa. Ovo je poniženje za sve ljude u Srpskoj, za svakoga ko je glasao. Ovo je poniženje za nas koji smo učestvovali u izbornom procesu, a najveće poniženje je Republici Srpskoj i najveće omalovažavanje", rekao je Dodik.

On poručuje da je očigledno samo u Srpskoj i tamo gdje pobjeđuje SNSD problem, a da u čitavoj FBiH nigdje nema problema i da oni tamo žive svi u poštenju.

"SDS i PDP su u noći izbora počeli da napadaju dobre rezultate. Gdje god da su vidjeli dobre rezultate SNSD-a napali su. Najveća razlika je bila u Banjaluci, ali valjda imate proces u kome postoji birački odbor koji ima zapisnik gdje se potpisuju i posmatrači. Ako oni ukažu da ima problema onda treba da reaguju. Izgleda da su postali vračevi govoreći kakvi su potpisi. Nigdje u zakonu ne piše da potpis na biračkom spisku treba da bude identičan potpisu na ličnoj karti. To su izmislili", kaže Dodik.

On poručuje da je krajnji cilj napraviti osjećaj da je uvijek u Republici Srpskoj neki problem i da ona traži nadzor.

"Mislim da bi bilo važno da se politički faktori u Republici Srpskoj okupe oko ideje da taj izborni proces vratimo Republici Srpskoj preko Izbornog zakona Republike Srpske i da izbore za lokalne i republičke nivoe vlasti provodi naša republička izborna komisija. Na ovaj način oni ruše bazične elemente našeg suvereniteta, a to je da imate izbore, da budete izabrani i da budete birani i da te rezultate utvrdite, a ne da to radi neko sa strane", kaže Dodik i poručuje:

"Zamislite poniženje da se za izbor predsjednika Republike Srpske glasovi broje u Sarajevu. Oni koji to žele da gledaju i misle da im je to podrška, neka uživaju. Mi se bavimo ozbiljno poslom. Proveli smo fer i transparentan proces. U prilog tome govore zapisnici gdje nema stvari koje oni izmišljaju. Izmislili su u PDP-a u SDS-u, onda su u Izbornoj komisiji počeli da govore, pridružili su im se i muslimani".