Navike tokom tuširanja koje uništavaju kožu

Izvor:
B92
15.12.2025
15:04
Komentari:0
Prilikom svakodnevnog tuširanja često dolazi do problema na koži poput zatezanja, perutanja, sivila ili iritacija, a stručnjaci pojašnjavaju i koji su najčešći razlozi za to.
Dermatolozi upozoravaju na to da najveći problemi na koži ne dolazi samo od jakih proizvoda, već i od sitnih ponavljajućih grešaka koje polako oštećuju zaštitnu barijeru.
Zanimljivosti
Posljednji mlad Mjesec u 2025. donosi snažan preokret za ove znakove
Zato je pravilna njega kože ključna.
Stručnjaci tvrde da su najprijatniji trenuci pod tušem, oni dugi i topli, ujedno i najštetniji jer voda iznad 38 stepeni otapa lipide, prirodna ulja koja drže kožu mekom i otpornom.
Kada se to dešava svakodnevno, barijera se tanji, gubi vlagu i razvija prepoznatljivu kombinaciju zategnutosti i "škripavog" osjećaja.
Koža tada izgleda čisto, ali je ujedno iscrpljena.
Svijet
Uhapšen Grčki Eskobar, "pao" i tovar pun kokaina
Stručnjaci savjetuju upotrebu mlake vode koja čiste bez narušavanja prirodnog stanja tijela. Nakon toga, koža bolje prihvata njegu, a suvoća kože se povlači skoro preko noći.
Uz to, gelovi puni parfema, sulfata i pojačivača pjene čine ono što i vrijela voda, a to je da skidaju više nego što je potrebno. Kada se tome doda svakodnevno korišćenje sunđera pomoću kojih se mehanički trlja koža, kao rezultat dobije se potencijalna hronična iritacija, koja se najčešće vidi na ramenima, grudima, nogama i podlakticama.
Ono što je koži potrebno je nježniji pristup u obliku prirodnijih gelova i onih s minimalnim brojem sastojaka, bez intenzivnih mirisa.
Takođe, savjetuje se nanošenje njegujućih proizvoda za tijelo u prvih 60 sekundi nakon tuširanja. Upravo tada, vaša koža najbrže gubi vlagu.
Društvo
Mladi su jedna od najrizičnijih grupa vozača
Kada se mlijeko, losion ili ulje nanesu dok je koža vlažna, stvara se zaštitni sloj koji kožu čini mekšom cijelog dana.
Dermatolozi navode da je ovo jedna od najbržih promjena koja donosi vidljive rezultate, pogotovo zimi kada je vazduh suv, a koža osjetljivija nego inače.
BiH
1 h0
Gradovi i opštine
1 h0
BiH
1 h0
Auto-moto
2 h0
Najnovije
Najčitanije
16
26
16
16
16
14
16
09
16
08
Trenutno na programu