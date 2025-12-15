Navike tokom tuširanja koje uništavaju kožu

Prilikom svakodnevnog tuširanja često dolazi do problema na koži poput zatezanja, perutanja, sivila ili iritacija, a stručnjaci pojašnjavaju i koji su najčešći razlozi za to.

Dermatolozi upozoravaju na to da najveći problemi na koži ne dolazi samo od jakih proizvoda, već i od sitnih ponavljajućih grešaka koje polako oštećuju zaštitnu barijeru.

Zanimljivosti Posljednji mlad Mjesec u 2025. donosi snažan preokret za ove znakove

Zato je pravilna njega kože ključna.

Stručnjaci tvrde da su najprijatniji trenuci pod tušem, oni dugi i topli, ujedno i najštetniji jer voda iznad 38 stepeni otapa lipide, prirodna ulja koja drže kožu mekom i otpornom.

Kada se to dešava svakodnevno, barijera se tanji, gubi vlagu i razvija prepoznatljivu kombinaciju zategnutosti i "škripavog" osjećaja.

Koža tada izgleda čisto, ali je ujedno iscrpljena.

Svijet Uhapšen Grčki Eskobar, "pao" i tovar pun kokaina

Stručnjaci savjetuju upotrebu mlake vode koja čiste bez narušavanja prirodnog stanja tijela. Nakon toga, koža bolje prihvata njegu, a suvoća kože se povlači skoro preko noći.

Uz to, gelovi puni parfema, sulfata i pojačivača pjene čine ono što i vrijela voda, a to je da skidaju više nego što je potrebno. Kada se tome doda svakodnevno korišćenje sunđera pomoću kojih se mehanički trlja koža, kao rezultat dobije se potencijalna hronična iritacija, koja se najčešće vidi na ramenima, grudima, nogama i podlakticama.

Ono što je koži potrebno je nježniji pristup u obliku prirodnijih gelova i onih s minimalnim brojem sastojaka, bez intenzivnih mirisa.

Takođe, savjetuje se nanošenje njegujućih proizvoda za tijelo u prvih 60 sekundi nakon tuširanja. Upravo tada, vaša koža najbrže gubi vlagu.

Društvo Mladi su jedna od najrizičnijih grupa vozača

Kada se mlijeko, losion ili ulje nanesu dok je koža vlažna, stvara se zaštitni sloj koji kožu čini mekšom cijelog dana.

Dermatolozi navode da je ovo jedna od najbržih promjena koja donosi vidljive rezultate, pogotovo zimi kada je vazduh suv, a koža osjetljivija nego inače.