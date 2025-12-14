Hrana koju kardiohirurg ne preporučuje za praznike

U Vrelini praznične sezone, dok se pripremamo za poslovne funkcije i porodična okupljanja, iskušenja u vidu ukusne hrane i pića vrebaju na svakom koraku.

Ali jedan TikTok doktor je odlučio da nas podsjeti šta bi trebalo da izbjegavamo. Kardiohirurg dr Džeremi London objavio je video u kojem navodi četiri vrste hrane koje, po njegovom mišljenju, treba u velikoj meri izbjegavati.

Nažalost, kao i obično, njegova lista za odbacivanje uključuje sve u čemu mnogi ljudi najviše uživaju. Ipak, vrijedi čuti šta zdravstveni stručnjak ima da kaže o hrani koja će uskoro biti na našim stolovima.

Brza hrana

„Većina onoga što je dostupno u lancima brze hrane je 'jestivi prehrambeni proizvod', to čak nije ni prava hrana“, upozorio je kardiohirurg.

Većina ljudi je svjesna da restorani brze hrane nisu zdravstveni rajevi, ali ponekad je teško odoljeti brzom i lakom obroku.

Iako povremena posjeta vjerovatno neće škoditi, dr London savjetuje da takva hrana nikada ne bi trebalo da bude osnova vaše ishrane.

Gazirana pića

Odmah poslije brze hrane, slijede pića kojima je obično zapijmo. Dr London ih je opisao kao „tečnu smrt“, naglašavajući da se to odnosi i na dijetalnu i na običnu verziju.

Ova pića su obično puna šećera, a ako nisu, sadrže vještačke zaslađivače, što je već dovelo do izdavanja zdravstvenih upozorenja u nekim dijelovima svijeta.

Mliječni proizvodi

S obzirom na to da su tanjiri sa sirom, čokolade i brojni kolači neizostavni dio božićne trpeze, ovaj savjet će biti najteže pratiti. Međutim, kardiohirurg nije zabrinut zbog toga.

„Mi smo jedini sisari koji piju mlijeko nakon detinjstva, a pijemo ga od druge vrste. Razmislite o tome“, rekao je.

Alkohol

Ovaj izbor nije iznenađujući. Malo je stvari opasnijih od unošenja otrova u tijelo, posebno onog koji narušava sposobnost rasuđivanja.

Doktor je naglasio da je alkohol „apsolutno toksičan za svaku ćeliju u našem tijelu“, upozoravajući da je „čak i umjerena ili povremena upotreba“ na kraju štetna. Apelovao je na gledaoce da „prestanu aktivno da truju svoje tijelo“, ali sa predstojećim praznicima, to će mnogima biti teško da urade.

(indeks)