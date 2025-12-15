Kovačević: Ključno pitanje - gdje se nalazi EU kada je riječ o BiH

Portparol SNSD-a i srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je danas da je ključno pitanje o kojem EU treba da se izjasni - gdje se nalazi Unija kada je riječ o BiH?

Kovačević je upitao da li su evropski standardi to da neki neizabrani stranac može, protivustavno i mimo onoga što je Ustav predvidio, da nameće i donosi zakone i da li je to ta evropska vladavina prava.

"Ako je to dio evropskih standarda i vladavine prava o kojoj stalno slušamo od predstavnika EU, onda mi ne želimo da budemo na tom putu", rekao je Kovačević.

Ako nije dio, kaže Kovačević, "onda čekamo da to jasno osude i da budu saveznici da se borimo da i u BiH zažive evropski standardi i vladavina prava, te da se borimo protiv toga, kao i sa posljedicama koje su protivne onome što su evropski standardi".

"U kojoj je to zemlji EU moguće da umjesto parlamenta dođe neki neizabrani stranac koji sa tom zemljom nema ništa, kojeg ne zanima šta će biti sa BiH, kojeg niko nije zvao, niko ga nije imenovao, niko mu nije dao nikakav mandat i da on nameće zakone", upitao je Kovačević.

Kovačević je poručio da da "na tu vrstu sramote i licemjerja sigurno nikada nećemo pristati".

"Ukoliko ste za evropske standarde i u BiH kao što tvrdite, mi smo za, ali ukoliko kažete da u svim zemljama EU samo parlamenti mogu da usvajaju zakone, a da je u BiH u redu da neki neimenovani stranac koji nema nikakve veze sa BiH donosi i nameće zakone onda je to problem", rekao je Kovačević.