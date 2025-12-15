Logo
Utvrđeni rezultati izbora: Koliko glasova je osvojio Karan, a koliko Blanuša

15.12.2025

17:57

Каран и Блануша

Prema objavljenim utvrđenim rezultatima CIK-a BiH Siniša Karan je novi predsjednik Republike Srpske.

Na osnovu 100 odsto utvrđenih rezultata Siniša Karan kandidat SNSD je osvojio 222.182 glasa, a Branko Blanuša kandidat SDS 212.605.

Siniša Karan je povećao prednost na 9.577 glasova u odnosu na Branka Blanušu.

ЦИК БиХ - резултати пријевремених избора
CIK BiH - rezultati prijevremenih izbora

Kandidat Saveza za novu politiku Dragan Đokanović osvojio je 2.018, odnosno 0,46 odsto glasova.

Nikola Lazarević iz Ekološke partije Republike Srpske osvojio je 1.698 glasova ili 0,39 odsto, nezavisni kandidat Igor Gašević 1.353 ili 0,31 odsto, dok je nezavisni kandidat Slavko Dragičević osvojio 1.066 glasova ili 0,24 odsto.

Prema podacima CIK-a, od 1.264.366 upisanih u birački spisak pravo glasa na izborima iskoristilo je 449.376 birača ili 35,54 odsto.

Važećih listića bilo je 440.922 ili 98,12 odsto, praznih 850 ili 0,19 odsto, dok je nevažećih listića po drugim kriterijumima 7.604 ili 1,69 odsto.

Радован Вишковић

Republika Srpska

Kovačević: CIK konačno potvrdio ono što smo znali - Karan predsjednik Srpske

CIK je ranije danas usvojio odluku o utvrđivanju i objavljivanju rezultata prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.

Nakon donošenja ove odluke može se podnijeti zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića u roku od 72 sata od dana objavljivanja rezultata kao i prigovor na tačnost objavljenih rezultata u roku od 24 sata.

Ipak, ova odluka nije konačna i vjerovatno će uslijediti proces podnošenja žalbi.

Osim toga donsena je naredba za ponovno brojanje glasačkih listića sa biračkih mjesta u Laktašima (16 biračkih mjesta), Doboju (20), Zvorniku (18), Bratuncu (1), Gacku (1) i Bileći (1). Ponovno brojanje će se raditi shodno dinamici koju utvrdi centar za brojanje, rečeno je iz CIK-a.

