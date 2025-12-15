CIK utvrdio rezultate izbora: Siniša Karan predsjednik Srpske

Centralna izborna komisija BiH utvrdila je rezultate prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na kojima je pobijedio Siniša Karan, kandidat SNSD-a. Na sjednici CIK-a rečeno je da su se stekli uslovi za utvrđivanje rezultata izbora.

Nakon donošenja ove odluke može se podnijeti zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića u roku od 72 sata od dana objavljivanja rezultata kao i prigovor na tačnost objavljenih rezultata u roku od 24 sata.

"Na osnovu dosad izbrojanih glasova utvrdićemo rezultate kako bismo otvorili mogućnost da politički subjekti i sve druge skupine koje su propisane zakonom mogu podnositi zahtjeve za ponovna prebrojavanja", rekao je Željko Bakalar, član CIK-a.

Član CIK-a Vanja Bjelica Prutina rekla je da će teška srca podržati odluku CIK-a o utvrđivanju rezultata izbora te da će to uraditi samo iz razloga kako bi se nesmetano nastavio izborni proces i omogućilo podnošenja prigovora za ponovno brojanje.

Ona je rekla da je osnovu osnovu izvještaja kontrole izbornih rezultata na 76 biračkih mjesta bilo situacija da je na jednom mjesto kandidatu dodano 309 glasova, jednom oduzeto 110.

"Ono što je evidentno jeste da je bilo nepravilnosti u postupku brojanja glasova", rekla je Bjelica Prutina.

Odluka o utvrđivanju rezultata izbora biće objavljena danas u 17 časova. Ipak ova odluka nije konačna i vjerovatno će uslijediti proces podnošenja žalbi.