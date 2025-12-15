Župljanin: Teroristički napad u Sidneju alarm i za BiH

Stručnjak za bezbjednost Slobodan Župljanin upozorio je da je teroristički napad u Australiji tokom obilježavanja jevrejskog praznika Hanuka alarm i za BiH, budući da u Federaciji BiH postoje posebno izražene negativne konotacije u vezi sa Izraelom i jevrejskim narodom zbog sukoba na Bliskom istoku.

Župljanin je naglasio da se ne smije "zabiti glava u pijesak" i reći to se dogodilo negdje daleko.

- Ovo je alarm ne samo za BiH, nego i za Evropu jer su mnogo agresivnije snage koje zagovaraju rješenja problema Evrope ratom - ukazao je Župljanin.

On je ukazao da je teroristički napad u Sidneju posljedica globalnih postupanja u vezi sa sukobom na Bliskom istoku između Izraela i Palestinaca zbog kojeg je stvorena izuzetno negativna klima prema jevrejskom narodu.

Župljanin je istakao da je takva klima prenesena i u BiH, navodeći kao primjer otkazivanje održavanja Kongresa rabina Evrope u Sarajevu.

- To govori o percepciji da je sve što je vezano za Jevreje u ovom momentu neprihvatljivo, te da treba izražavati negodovanje u svakom smislu, pa sve do terorističkih akata. To je opasna klima i opasno stanje. Živimo u vrijeme kada se stvari sa globalnog nivoa brzo prenose na lokalni i zbog toga svi trebaju biti zabrinuti, ne samo u BiH nego u čitavom svijetu - rekao je Župljanin.

On je naveo da su u BiH i dalje snažne ideje koje preferiraju govor mržnje i stvaranje incidentnih situacija, što posebno dolazi iz FBiH i da bi bezbjednosne službe trebale da preduzmu sve kako bi se spriječio bilo kakav incident, pogotovo jer dolaze praznični dani.

- Nekoliko "jastrebova", državnički i politički visokopozicioniranih u BiH, predvodnici su takvih stavri i stanja, te je zbog toga na nadležnim bezbjednosnim službama u BiH da vrlo brižljivo, bukvalno na dnevnom nivou prate stanje bezbjednosti i da učine sve potrebno da bi se spriječio bilo kakav incident - rekao je Župljanin.

On je ocijenio da je opasnost od eventualnih napada veća u vrijeme praznika na šta ukazuje i jučerašnji teroristički napad u Australiji koji se dogodio tokom jevrejskog praznika Hanuka.

- Mir nema cijenu i obaveza je svih da učine sve kako bi se održao mir i bezbjednost - zaključio je Župljanin.

Teroristički napad na plaži u Sidneju dogodio se juče.

Prema posljednjim informacijama poginulo je 16 lica, a desetine je povrijeđenih.