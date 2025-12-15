Logo
Poslanici u Hrvatskom saboru danas bi trebalo da odlučuju o sudbini velikog broja ljudi

SRNA

15.12.2025

07:44

Посланици у Хрватском сабору данас би требало да одлучују о судбини великог броја људи
Poslanici u Hrvatskom saboru trebalo bi danas da glasaju o Prijedlogu zakona o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u opštini Dvor, na samoj granici sa BiH, o čemu je rasprava vođena u četvrtak, 11. decembra.

Tokom rasprave najčešće su postavljena pitanja bezbjednosti projekta i uticaja na životnu sredinu, a prigovoreno je i da se 20 godina nerada sada nastoji premostiti donošenjem zakona po hitnoj proceduri.

Postavljana su i pitanja zašto raspravi o zakonu nije prethodila studija uticaja na životnu sredinu, te da li su iscrpljene sve mogućnosti pregovora u vezi sa skladištenjem u Sloveniji.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac upozorio je poslanike u Hrvatskom saboru da ovaj zakonski prijedlog označava protivpravni ulazak u završnicu političkog projekta u vidu planiranog skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.

On je u otvorenom pismu pozvao Hrvatski sabor da prije glasanja za ovaj skandalozni akt uzmu u obzir ozbiljne posljedice koje realizacija ovog projekta može imati po zdravlje stanovništva, životnu sredinu i ukupnu bezbjednost kako na teritoriji Hrvatske tako i na teritoriji Republike Srpske i FBiH.

zima hladnoca

Društvo

Srpsku jutros okovao minus, izmjereno i minus 7!

Lokalne zajednice iz Republike Srpske i Federacije BiH koje gravitiraju rijeci Uni uputile su pismo Hrvatskom saboru u kojem apeluju da poslanici ne glasaju za predloženi zakon o centru za zbrinjavanje radioaktivnog otpada koji Trgovsku goru uvrštava u zakonski okvir.

Pismo, naslovljeno kao molba za zaštitu prava na siguran život stanovništva uz rijeku Unu na teritoriji BiH, uputile su Krupa na Uni, Novi Grad, Kostajnica, Prijedor, Kozarska Dubica, Gradiška, Velika Kladuša, Bihać, Bosanska Krupa, Ključ i Bosanski Petrovac, a pridružilo se i Ministarstvo za građenje, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Unsko-sanskog kantona.

Donošenje predloženog zakonskog rješenja osiguraće prostornoplansko utvrđivanje lokacije centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i uslove sprovođenja zahvata u prostoru.

taj način će se osigurati pravovremeno uspostavljanje centra, ali i zbrinjavanje institucionalnog otpada iz Hrvatske, što je potrebno da bi ona ispunila sve međunarodne obaveze u pogledu zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenih institucionalnih izvora.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane "Krško", kao i postojeći institucionalni otpad, skladišti na Trgovskoj gori u opštini Dvor, uz granicu sa BiH.

