Jutros zabilježen izuzetno nezdrav vazduh u ovim gradovima

U Sarajevu i Visokom vazduh je jutros nezdrav i građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih negativnih posljedica po respiratorne organe.

Mjerenje u 8.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Sarajevu 159, a u Visokom 158, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Oboljeli od plućnih bolesti i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti tokom boravka napolju, a i ostalo stanovništvo trebalo bi izbjegavati produžena ili veća naprezanja tokom boravka napolju, navedeno je u objavi.

Društvo Gradovi Srpske pod smogom - udišemo vazduh opasan po zdravlje

U Ilijašu indeks kvaliteta vazduha je 150, u Kaknju 145, Zenici 142, Doboju 124, Hadžićima 122, Travniku 119, Brodu 116 i Vogošći 101, te je nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.

Umjereno zagađen vazduh je u Tuzli, Banjaluci i Gacku sa indeksom 98, Prijedoru 94, Trebinju i Maglaju 81 i Livnu i Živinicama 74.

Društvo U Srpskoj jutros bolja vidljivost nego prethodnih dana

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.