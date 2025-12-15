Logo
Large banner

Jutros zabilježen izuzetno nezdrav vazduh u ovim gradovima

Izvor:

SRNA

15.12.2025

09:19

Komentari:

2
Сарајево смог магла
Foto: Anadoly Agency

U Sarajevu i Visokom vazduh je jutros nezdrav i građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih negativnih posljedica po respiratorne organe.

Mjerenje u 8.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Sarajevu 159, a u Visokom 158, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Oboljeli od plućnih bolesti i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti tokom boravka napolju, a i ostalo stanovništvo trebalo bi izbjegavati produžena ili veća naprezanja tokom boravka napolju, navedeno je u objavi.

Сарајево-магла-смог-04092025

Društvo

Gradovi Srpske pod smogom - udišemo vazduh opasan po zdravlje

U Ilijašu indeks kvaliteta vazduha je 150, u Kaknju 145, Zenici 142, Doboju 124, Hadžićima 122, Travniku 119, Brodu 116 i Vogošći 101, te je nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.

Umjereno zagađen vazduh je u Tuzli, Banjaluci i Gacku sa indeksom 98, Prijedoru 94, Trebinju i Maglaju 81 i Livnu i Živinicama 74.

63f714b5d2b1c oblacno

Društvo

U Srpskoj jutros bolja vidljivost nego prethodnih dana

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.

Podijeli:

Tagovi:

zagađenje vazduha

nezdrav vazduh

Sarajevo

Visoko

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Дуроњић: Загађење ваздуха третирати као елементарну непогоду

Društvo

Duronjić: Zagađenje vazduha tretirati kao elementarnu nepogodu

1 d

1
Огласио се Станивуковић поводом загађености ваздуха у Бањалуци

Banja Luka

Oglasio se Stanivuković povodom zagađenosti vazduha u Banjaluci

1 d

2
Ваздух нездрав у пет градова, међу њима и Бањалука

Društvo

Vazduh nezdrav u pet gradova, među njima i Banjaluka

2 d

0
Зељковић: Бањалука се гуши!

Banja Luka

Zeljković: Banjaluka se guši!

2 d

0

Više iz rubrike

Возачи опрез! Могућа појава магле и одрона

Društvo

Vozači oprez! Moguća pojava magle i odrona

4 h

0
Беба дијете

Društvo

U Srpskoj rođeno 14 beba

5 h

0
Српску јутрос оковао минус, измјерено и минус 7!

Društvo

Srpsku jutros okovao minus, izmjereno i minus 7!

5 h

0
Данас славимо три светитеља: Били су оличење части, вјере и мучеништва

Društvo

Danas slavimo tri svetitelja: Bili su oličenje časti, vjere i mučeništva

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

43

Hrvatski sabor izglasao Zakon o izgradnji centra na Trgovskoj gori

12

40

Još jedan heroj u Sidneju: Ostavio trudnu ženu i krenuo ka napadaču, policija ga greškom upucala

12

31

Kako je SDS u Ugljeviku "potpuno ubijeđen" da će izbori biti ponovljeni?

12

29

Humanitarni broj 1411 pozvan do sada 8.262 puta

12

28

Ukrajina se sprema za izbore, Zelenski zatražio nacrt zakona

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner