Zeljković: Banjaluka se guši!

Banjaluka se guši, vazduh je u crvenom, a Gradska uprava ćuti. Ne tražim krivce, tražim reakciju, rekao je odbornik u Skupštini Grada Banjaluka Bogoljub Zeljković, kao opis uz objavu video snimka u kome se osvrće na trenutno goruću temu u gradu na Vrbasu.