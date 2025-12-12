Logo
Large banner

Zeljković: Banjaluka se guši!

Izvor:

ATV

12.12.2025

21:36

Komentari:

0
Зељковић: Бањалука се гуши!
Foto: ATV

Banjaluka se guši, vazduh je u crvenom, a Gradska uprava ćuti. Ne tražim krivce, tražim reakciju, rekao je odbornik u Skupštini Grada Banjaluka Bogoljub Zeljković, kao opis uz objavu video snimka u kome se osvrće na trenutno goruću temu u gradu na Vrbasu.

"Zagađenje nije ni na dnevnom redu Skupštine, dok građani udišu otrov. Vrijeme je za razgovor i konkretne korake ka rješenju", dodao je on.

Podijeli:

Tagovi:

Bogoljub Zeljković

zagađenje vazduha

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ваздух у Бањалуци опасан по здравље: Не види се "прст пред оком"

Društvo

Vazduh u Banjaluci opasan po zdravlje: Ne vidi se "prst pred okom"

4 h

1
Додик: Загађен ваздух у Бањалуци и Републици Српској забрињавајући

Republika Srpska

Dodik: Zagađen vazduh u Banjaluci i Republici Srpskoj zabrinjavajući

11 h

2
Шеранић: Загађење ваздуха подстиче различите врсте респираторних обољења

Republika Srpska

Šeranić: Zagađenje vazduha podstiče različite vrste respiratornih oboljenja

12 h

0
У седам градова БиХ ваздух нездрав

Društvo

U sedam gradova BiH vazduh nezdrav

16 h

0

Više iz rubrike

"Успјели смо": Након писања АТВ-а поправљена расвјета у Буквалеку

Banja Luka

"Uspjeli smo": Nakon pisanja ATV-a popravljena rasvjeta u Bukvaleku

10 h

1
Деманти Града Бања Лука: Фирма ''Драгичевић'' није испунила елементарне услове

Banja Luka

Demanti Grada Banja Luka: Firma ''Dragičević'' nije ispunila elementarne uslove

10 h

0
Горе жице на бандери у Драгочају

Banja Luka

Gore žice na banderi u Dragočaju

1 d

0
"Држ'те лопова": Станивуковић додијелио тендер Јарићу и рођаку, иако је постојала нижа понуда

Banja Luka

"Drž'te lopova": Stanivuković dodijelio tender Jariću i rođaku, iako je postojala niža ponuda

1 d

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

03

Muškarac iz BiH pregažen u Salcburgu, policija traži svjedoke

23

02

Merkel: Vještačka inteligencija mogla bi da izazove sukob Evrope i SAD

22

46

Ocokoljić: "Još uvijek se tresem!" – Obradović nikad kraći

22

38

Tri vrste hrane koju trebate jesti zimi

22

33

Teška saobraćajna nezgoda kod Jablanice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner