Dodik: Zagađen vazduh u Banjaluci i Republici Srpskoj zabrinjavajući

Nivo zagađenja vazduha u Banjaluci i širom Republike Srpske je zabrinjavajući. Ovo je pitanje zdravlja ljudi, posebno djece, trudnica i starijih, poručio je predsjednik SNSD Milorad Dodik.

"Jasno je da ovo nije samo problem Srpske i da nije nastao juče, već se taloži decenijama, ali takvo stanje je neprihvatljivo. Odgovornost je i na lokalnim zajednicama i na nivou Republike", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Ističe da će inicirati razgovore svih relevantnih činilaca kako bi se jasno utvrdilo šta se, u kojem roku i na koji način mora uraditi da bi se kvalitet vazduha širom Republike Srpske poboljšao.

"Potrebna nam je trezvena i realna slika - koji su stvarni uzroci i koje mjere mogu dati konkretne rezultate. Bez prebacivanja odgovornosti i bez populizma, jer vazduh koji dišemo mora biti zajednička briga i zajednički zadatak", napisao je Dodik.