Usaglašena odluka o usvajanju drugog rebalansa budžeta Srpske

Zajednička komisija Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske usvojila je amandman u vezi sa postupkom zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, čime su usaglašene odluke o usvajanju drugog rebalansa ovogodišnjeg budžeta Republike Srpske, kao i o prijevremenom stupanju na snagu te odluke.

Budući da na sjednici Vijeća naroda Republike Srpske nije postignuta saglasnost u pogledu odluka u skladu sa postupkom zaštite vitalnog nacionalnog interesa, dopunjenog Amandmanom, predmet je upućen Zajedničkoj komisiji Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata, saopšteno je iz Vijeća naroda.