Usaglašena odluka o usvajanju drugog rebalansa budžeta Srpske

12.12.2025
13:23
Komentari:0
Zajednička komisija Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske usvojila je amandman u vezi sa postupkom zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, čime su usaglašene odluke o usvajanju drugog rebalansa ovogodišnjeg budžeta Republike Srpske, kao i o prijevremenom stupanju na snagu te odluke.
Budući da na sjednici Vijeća naroda Republike Srpske nije postignuta saglasnost u pogledu odluka u skladu sa postupkom zaštite vitalnog nacionalnog interesa, dopunjenog Amandmanom, predmet je upućen Zajedničkoj komisiji Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata, saopšteno je iz Vijeća naroda.
Republika Srpska
Dodik: Apsolutna laž da sam koristio avion Vlade Srpske
Republika Srpska
4 h11
Republika Srpska
4 h3
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Najnovije
Najčitanije
17
14
17
12
17
06
16
58
16
50
Trenutno na programu