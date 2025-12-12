Dodik: U BiH nametnuto da si dobar samo ako prihvataš ono što misle u Sarajevu

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kaže da ne vjeruje da je BiH moguće izgraditi na političkoj volji predstavnika političkih grupacija i konstitutivnih naroda.

Prema njegovim riječima, u BiH je nametnuto "da si jedino dobar ako prihvataš ono što misle u Sarajevu i ako si spreman da radiš protiv sebe i onoga koga predstavljaš".

"Prihvatljiv si jedino ako si spreman da sjediš po sarajevskim kuolarima, sećijama i mašeš glavom i kažeš kako su oni fenomenalni, intelektualno nadmoćni i ostalo. Nisu ništa od toga", poručio je Dodik.

Dodao je da istorija ne dozvoljava da BiH funkcioniše, jer bi u suprotnom BiH bila davno konstituisana kao zasebna država i ne bi imala nijedan problem.

"BiH nikada u istoriji nije bila država do Dejtonskog sporazuma koji je pokušao da napravi neku složenu zemlju koja nije uspjela. To je naprosto jedno đubrište u kojem je nemoguće da nikne klica koja bi dala zdrav društveni i politički razvoj. Nemam tu iluziju", rekao je Dodik.

On je naglasio da je jedino ispravno da se da pravo na volju narodima da odluče šta žele.

"Mi smo navodno krivi što nećemo da trpimo torturu muslimana iz Sarajeva. Nismo našim djelovanjem rekli da hoćemo da vladamo Sarajevom, Zenicom ili Tuzlom. Oni kažu "naša Banjaluka". Ne smatram Sarajevo svojim, ni Zenicu, ni Tuzlu. Smatram to dalekim inostranstvom u kojem se stalno kuju planovi protiv srpskog naroda", istakao je Dodik.

Naveo je da se nada zasniva na tome da Republika Srpska bude što jača i samostalnija.

"Da Srpska bude ono što danas gledamo u viziji /predsjednika SAD Donalda/ Trampa, a to je suverena u pogledu odlučivanja, teritorije i budućnosti", kaže Dodik.

Srpska ima pravo na nadležnosti date Dejtonom

Republika Srpska mora biti sposobna da vrati nadležnosti date Dejtonskim sporazumom, jer je to njeno pravo, dodao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je naveo da Republika Srpska operativno nije totalno poražena kada je riječ o razgradnji Dejtonskog sporazuma iako je bezočno oštećena otimanjem nadležnosti.

"Moramo biti sposobni da to sve ponovo pribavimo, jer je to naše pravo", poručio je Dodik.

Dodik je ukazao da je erozija Dejtonskog mirovnog sporazuma pod različitim političkim pritiscima iznutra i izvana, nažalost, počela isti dan kada je potpisan u Parizu, te traje do danas.

"Dejton je i u praksi veoma razgrađen i neupotrebljiv u nekoj opštoj primjeni. Jer on se zloupotrebljava i napravljen je paralelni antiustavni i antidejtonski sistem vlasti u BiH. On danas dominira", rekao je novinarima Dodik u Banjaluci nakon okruglog stola "Trideset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma", koji organizuje Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske ANURS.

Dodik je naveo da su demokrate u ranijoj američkoj administraciji podržavale robusna nametanja i bošnjačke faktore da razgrađuju Dejton u smislu stvaranja unitarne BiH u kojoj će muslimani biti većina, a Srbi manjina.

"Oni su Bošnjacima nakon potpisivanja Dejtona obećali funkcionalnu, odnosno unitarnu BiH", rekao je Dodik i naveo da se ovdašnji Srbi tome odlučno suprotstavljaju.

On je napomenuo da je Dejton, kojim niko od strana ni danas nije zadovoljan, donio svima potrebni mir, ali je postao kamuflaža u kojoj se bježi od suštine da se napravi ustavno-pravni i politički poredak u kome će konstitutivni narodni biti ravnopravni.

Dodik je rekao da je Dejton pretendovao da bude trajni dokument kao najveći uspjeh američke administracije, uz podršku tadašnjeg Brisela, ali on to očigledno nije.

"Bošnjaci su odmah rekli da je to ludačka košulja, njima navučena. Oni su ga zato rušili uz pomoć raznih stranih faktora, a nas krivili za to, iako smo ga branili. To je apsurd BiH. Nobelovac Ivo Andrić je rekao da kada uđete u BiH, prestaje logika. Ovdje ne postoji logika, postoji destrukcija!