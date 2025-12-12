Dodik: Dejton konstantno ruše bošnjački faktori na štetu Srba

12.12.2025
10:43
Komentari:1
Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao da je Republika Srpska snažno prihvatila Dejtonski sporazum koji je omogućio zaustavljanje rata, te uspostavljanje ustavnog, pravnog i političkog poretka u BiH, ali da su bošnjački lideri uvijek nastojali da uruše taj sporazum na štetu srpskog naroda.
Dodik je u obraćanju u Banjaluci na okruglom stolu "Trideset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma", koji organizuje Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske (ANURS), rekao da su stalno postojali napori bošnjačke strane da se razvali Srpska uz podršku određenih stranih faktora.
Okrugli sto o tri decenije Dejtonskog mirovnog sporazuma
"O tome svjedoče i njihove težnje za ukidanjem Policije Srpske. Ali, to nismo dozvolili", rekao je Dodik i konstatovao da su bošnjački lideri uvijek nevoljno pristajali na dejtonska rješenja govoreći da je Srpska manji, a ne ravnopravan entitet u BiH.
Skup organizuje Odbor za pravne nauke - Odjeljenje društvenih nauka ANURS.
