Ekipa ATV-a u samom srcu Beča: Pod jednim krovom spojile su se Krajina i Hercegovina

Izvor:

ATV

12.12.2025

09:27

Komentari:

0
Foto: ATV

Ekipa ATV-a našla se u samom srcu Beča, gdje se pod jednim krovom spojilo ono najbolje iz Hercegovine i Krajine.

U prestižnom dijelu austrijske prestonice otvorena je Kuća Republike Srpske, mjesto koje već na prvi pogled najavljuje veliki preokret u načinu na koji se domaći proizvodi predstavljaju Evropi.

A prvi utisci, nadmašili su sva očekivanja. Posjetioci su preplavili novootvoreni prostor.

"Znali smo da će biti dobro, ali ovako dobro,. to ni slutili nismo. Ponosni smo. Imamo najbolje distributere. Svi su oduševljeni i svi su rekli da dolaze sutra ponovo", poručio je direktor Krajiške i Hercegovačke kuće u Beču Rodoljub Savić ne krijući uzbuđenje.

Zadovoljstvo ne kriju ni proizvođači.

Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Svi u Briselu postrojeni protiv mirovnih napora Trampa

"Zaista nam je drago da ćemo biti u priči Krajiške kuće i da ćemo prezentovati naš brend. Često idem u Republiku Srpsku i tako je počela priča da neku ideju koju oni imaju za Krajišku kuću, ja kao suvlasnik destilerije Hubert uvrstim naše proizvode u ovu priču. Zaista sam prezadovoljan", rekao je proizvođač rakije Mladen Krstajić.

Ovo nije samo prodavnica, ovo su vrata ka EU tržištu, projekat koji je, uz podršku Predstavništva Republike Srpske u Austriji, podigao očekivanja i proizvođača i kupaca.

"Mogu reći u ime svih naših ljudi u Republici Srpskoj i ovdje u Austriji da smo veoma ponosni na ovaj projekat. Ovo je nešto istorijsko što smo postigli ovdje u Beču. Posebno mi je drago što je to bilo u saradnji sa Predstavništvom Republike Srpske. Ne bi ništa uspjelo bez podrške predsjednika Milorada Dodika, koji je samoinicijativno pokrenuo priču i mi smo ponosni da smo uspjeli", rekao je šef Predstavništva Republike Srpske u Austriji Mladen Filipović.

