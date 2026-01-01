Kako su Banjalučani dočekali novu 2026. godinu?

Ovako je najveći grad Srpske dočekao novu 2026. godinu. Banjalučani su zajedno sa brojnim turistima ispratili 2025. uz dobru atmosferu i hitove Nataše Bekvalac koja je zagrijala publiku uprkos hladnoj januarskoj noći.

Slavilo se uz želje da Nova godina donese zdravlja, sreće i blagostanja.

"Inače uvijek slavimo Nove godine po trgovima na otvorenom i baš je dobro, onako i mi smo veseli sami od sebe, pa fino je i veče." 20:32

"Sreća, radost, mir, najviše mir u duši."

"Koncert je fenomenalan, Nataša se jako trudi da nas podigne na najviši nivo, jako je lepo, ja sam srećna što sam u Banjaluci jer gostujem. Želim vam svima srećnu novu, svi da smo živi, zdravi, veseli, to nam je najbitnije." 21:09

"Pa da nam bude bolja nego prošla godina, da smo živi, zdravi, veseli i sretni, a ostalo će sve samo doći."

"Pa super, nemamo šta da se bunimo, sve super."

"Za nas je bila dobra, ne živimo ovdje, u Stokholmu smo, pozitivna, dobra i ovu godinu očekujemo da bude još bolja, prije svega zdravlje, a poslije zdravlja sve ostalo, kažu građani.

Dobro raspoloženje Banjalučana osjetilo se i na ulicama grada, ali i brojnim ugostiteljskim objektima. Osim domaćih gostiju, bilo je i onih koji su iz inostranstva došli na proslavu u rodni kraj.

"Dolazim iz Italije, atmosfera je super i sve je kako treba.

"Želje su zdravlja, lijep provod i možda ljubav."

"Atmosfera je odlična, ne slavimo prvi put u ovom restoranu, odlični su domaćini, veselo je, oduševljeni smo."

"Sve najbolje želim svima, dobro zdravlje, provod i veselje."

U novogodišnjoj noći dežurne službe u Banjaluci imale su posla. U protekla 24 sata u vatrogasnoj službi zabilježene su 4 intervencije, javni red i mir je narušen 5 puta, a dogodilo se 19 saobraćajnih nesreća. Iz službe hitne pomoći kažu da je pregledano 97 pacijenata. Repriza je zakazana na istom mjestu uz koncert Ace Pejovića.

"Na izmaku stare i početku nove godine, svima vama želimo ono najvažnije, zdravlja, sreće, ljubavi i uspjeha u novoj 2026. godini.