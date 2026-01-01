Logo
Banjalučani ponoć dočekali uz Natašu Bekvalac

Бањалучани поноћ дочекали уз Наташу Беквалац
Banjalučani su Novu godinu dočekali uz Natašu Bekvalac, koja je pred brojnim građanima staru godinu ispratila svojim najvećim hitovima.

Uz pjesme Nataše Bekvalac Banjalučani i mnogobrojni turisti okupljeni na platou kod Teniskog centra u Parku Mladen Stojanović dočekali su ponoć i ulazak u novu 2026. godinu.

Novogodišnja noć u najvećem gradu Srpske prošla je uz pjesmu i zabavu. Ugostiteljski objekti su bili puni, a na ulicama je bio veliki broj građana i turista.

Onima koji su slavili nije smetala ni hladnoća.

