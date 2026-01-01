Banjalučani ponoć dočekali uz Natašu Bekvalac

Izvor:
RTRS
01.01.2026
07:56
Komentari:0
Banjalučani su Novu godinu dočekali uz Natašu Bekvalac, koja je pred brojnim građanima staru godinu ispratila svojim najvećim hitovima.
Uz pjesme Nataše Bekvalac Banjalučani i mnogobrojni turisti okupljeni na platou kod Teniskog centra u Parku Mladen Stojanović dočekali su ponoć i ulazak u novu 2026. godinu.
Novogodišnja noć u najvećem gradu Srpske prošla je uz pjesmu i zabavu. Ugostiteljski objekti su bili puni, a na ulicama je bio veliki broj građana i turista.
Onima koji su slavili nije smetala ni hladnoća.
