Vozači oprez: Od sutra u Banjaluci "slika" još jedan radar

Izvor:
ATV
31.12.2025
09:23
Komentari:0
U banjalučkom naselju Vrbanja od sutra počinje sa radom stacionirani radar, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.
"Obavještavamo građane da će od sutra, 01.01.2026. godine od 00,00 časova, početi sa radom stacionarni radar koji se nalazi na magistralnom putu MI -108 u ulici Rade Radića, grad Banja Luka.
Apelujemo na građane da poštuju postojeće saobraćajne propise i da vožnju prilagode propisanim ograničenjima brzine kretanja i uslovima na putu", navode iz MUP-a.
