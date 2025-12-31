Vozači oprez: Od sutra u Banjaluci "slika" još jedan radar

U banjalučkom naselju Vrbanja od sutra počinje sa radom stacionirani radar, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

"Obavještavamo građane da će od sutra, 01.01.2026. godine od 00,00 časova, početi sa radom stacionarni radar koji se nalazi na magistralnom putu MI -108 u ulici Rade Radića, grad Banja Luka.

Apelujemo na građane da poštuju postojeće saobraćajne propise i da vožnju prilagode propisanim ograničenjima brzine kretanja i uslovima na putu", navode iz MUP-a.