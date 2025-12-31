Oglasio se Sud BiH: Obrazložili što su odbijene žalbe SNSD-a i SDS-a

Izvor:
Sud BiH odbio je žalbe SNSD-a i SDS-a na odluku CIK BiH o poništavanju rezultata prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta.
SNSD je u žalbi tražio poništavanje odluke CIK-a o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta, dok je SDS smatrao da izbore treba ponoviti na većem broju biračkih mjesta.
Republika Srpska
Dodik: Sud BiH brutalno gazi izbornu volju birača u Srpskoj
"Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je 29.12.2025. donijelo odluke kojima su odbijene kao neosnovane žalbe političkih subjekata Srpska demokratska stranka – SDS i Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD Milorad Dodik, izjavljene protiv Odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine broj: 05-1-07-5-1199/25 od 24.12.2025. godine, kojom se poništavaju prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske u 17 izbornih jedinica na 136 biračkih mjesta, navode iz Suda BiH.
