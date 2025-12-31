Agencija: Vrijednost oduzete imovine stečene krivičnim djelima 528.967 KM

Izvor:
Agencija za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srpske trenutno upravlja imovinom vrijednom 528.967 KM, što je za 17.622 KM manje nego u istom periodu prošle godine, rečeno je Srni u Agenciji.
Vrijednost pokretne imovine je 49.113 KM, a nepokretne iznosi 479.863 KM, preciziraju iz Agencije.
U najvećem broju slučajeva imovina koja je oduzeta i povjerena Agenciji na upravljanje, budući da se odnosi na krivična djela poput razbojništva, davanja mita, falsifikovanja isprave, ali i tjelesne povrede.
"Imovina je oduzimana i zbog krivičnog djela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, neovlaštene proizvodnje i prometa droge, kao i omogućavanja njihovog uživanja", navode iz Agencije.
Najveći broj pokretne imovine oduzet je u prekršajnom postupku, izricanjem zaštitnih mjera oduzimanja predmeta prekršaja.
Iz ove institucije podsjećaju da su dužni da se staraju o očuvanju vrijednosti privremene i trajno oduzete imovine.
Agencija je tokom 2025. godine obavila jednu prodaju koja se odnosi na 11 trajno oduzetih motornih vozila, koja su prodata za ukupnu cijenu od 6.100 KM.
