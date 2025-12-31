Logo
Agencija: Vrijednost oduzete imovine stečene krivičnim djelima 528.967 KM

SRNA

31.12.2025

08:51

0
Агенција: Вриједност одузете имовине стечене кривичним дјелима 528.967 КМ
Foto: ATV

Agencija za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srpske trenutno upravlja imovinom vrijednom 528.967 KM, što je za 17.622 KM manje nego u istom periodu prošle godine, rečeno je Srni u Agenciji.

Vrijednost pokretne imovine je 49.113 KM, a nepokretne iznosi 479.863 KM, preciziraju iz Agencije.

U najvećem broju slučajeva imovina koja je oduzeta i povjerena Agenciji na upravljanje, budući da se odnosi na krivična djela poput razbojništva, davanja mita, falsifikovanja isprave, ali i tjelesne povrede.

"Imovina je oduzimana i zbog krivičnog djela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, neovlaštene proizvodnje i prometa droge, kao i omogućavanja njihovog uživanja", navode iz Agencije.

Najveći broj pokretne imovine oduzet je u prekršajnom postupku, izricanjem zaštitnih mjera oduzimanja predmeta prekršaja.

Iz ove institucije podsjećaju da su dužni da se staraju o očuvanju vrijednosti privremene i trajno oduzete imovine.

Agencija je tokom 2025. godine obavila jednu prodaju koja se odnosi na 11 trajno oduzetih motornih vozila, koja su prodata za ukupnu cijenu od 6.100 KM.

Imovina

Agencija za upravljanje oduzetom imovinom

