Trišić Babić: 2026. da bude godina stabilnosti, zajedništva i napretka

30.12.2025
20:33
Komentari:0
Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić čestitala je građanima Srpske Novu godinu sa željom da dolazeća godina bude godina stabilnosti, zajedništva i napretka.
- Poštovani građani Srpske, srećna vam Nova 2026. godina. Neka vas, vaše porodice i sve vama drage ljude prati dobro zdravlje sreća i blagostanje - istakla je Trišić Babić.
Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske čestitala je i božićne praznike svima koji je proslavljaju Božić 7. januara, kao i predstojeći Dan Republike.
Republika Srpska
44 min0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Najnovije
Najčitanije
20
36
20
34
20
33
20
22
20
15
Trenutno na programu