Logo
Large banner

Trišić Babić: 2026. da bude godina stabilnosti, zajedništva i napretka

30.12.2025

20:33

Komentari:

0
Тришић Бабић: 2026. да буде година стабилности, заједништва и напретка
Foto: ATV

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić čestitala je građanima Srpske Novu godinu sa željom da dolazeća godina bude godina stabilnosti, zajedništva i napretka.

- Poštovani građani Srpske, srećna vam Nova 2026. godina. Neka vas, vaše porodice i sve vama drage ljude prati dobro zdravlje sreća i blagostanje - istakla je Trišić Babić.

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske čestitala je i božićne praznike svima koji je proslavljaju Božić 7. januara, kao i predstojeći Dan Republike.

Podijeli:

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Тришић Бабић: 2026. да буде година стабилности, заједништва и напретка

Republika Srpska

Trišić Babić: 2026. da bude godina stabilnosti, zajedništva i napretka

44 min

0
Велики дан за Српску: Потписан споразум о изградњи ауто-пута Бијељина - Брчко

Republika Srpska

Veliki dan za Srpsku: Potpisan sporazum o izgradnji auto-puta Bijeljina - Brčko

1 h

0
Додик: Хапшење Кнежевића није правда, већ порука застрашивања

Republika Srpska

Dodik: Hapšenje Kneževića nije pravda, već poruka zastrašivanja

1 h

0
Конаковић сије мржњу и спинује, Српска не живи на рачун другог ентитета

Republika Srpska

Konaković sije mržnju i spinuje, Srpska ne živi na račun drugog entiteta

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

36

Bolsonaro ponovo operisan

20

34

Kovačević: Od sarajevskog suda se samo antisrpske odluke mogu očekivati

20

33

Trišić Babić: 2026. da bude godina stabilnosti, zajedništva i napretka

20

22

Sud BiH odbio žalbe SNSD-a i SDS-a

20

15

Džudo klub ''Banjaluka'' najbolji u zemlji: Ponovo se diče titulom ekipnog šampiona Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner