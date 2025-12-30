Logo
Large banner

Konaković sije mržnju i spinuje, Srpska ne živi na račun drugog entiteta

Autor:

Kristina Sekerez

30.12.2025

19:20

Komentari:

0
Конаковић сије мржњу и спинује, Српска не живи на рачун другог ентитета
Foto: Anadolu/Stipe Majic

Sijući mržnju prema Republici Srpskoj, Elmedin Konaković dodatno komplikuje odnose sa Federacijom BiH.

Apsolutno su netačne informacije da Republika Srpska živi na račun drugog entiteta. To može reći samo onaj ko ne poznaje fiskalni sistem u BiH. Odgovor je to ministarstva finansija Srpske na tvrdnje ministra inostranih poslova u Savjetu ministara BiH da "FBiH nosi na leđima Republiku Srpsku".

''Gospodine Konakoviću, u vrijeme mira i praštanja kada je većina građana Republike Srpske i FBiH u prazničnoj i porodičnoj atmosferi, takve izjave Vam ne priliče, je je stanje sljedeće: Republika Srpska već 19 kvartala za redom bilježi privredni rast, što se ne može osporiti, jer su to zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku. Gospodine Konakoviću, nemojte Vi da se bavite Republikom Srpskom i da iznosite netačne i zlonamjerne informacije o navodnoj "pljački". Vodite računa o BiH koja apsolutno ne funkcioniše'', poručili su iz Ministarstva finansija Republike Srpske.

Срђан Амиџић

BiH

Amidžić: Zijad Krnjić je simbol mržnje FBiH prema Srpskoj

Kakva je Konakovićeva izjava dovoljno govori i činjenica da Srpska godinama potražuje od Federacije milione od PDV-a. Raspodjela sredstva od putarina je tek posebna priča.

''Od 2017-18. postoji pravosnažna presuda gdje FBiH treba da isplati Republici Srpskoj 35 miliona KM, da isplati tih 35 miliona KM i da se isplate sredstva kada su u pitanju putarine i kada to saberete, to je sve za Republiku Srpsku negdje oko 70-80 miliona KM. S obzirom da su oni u takvoj kondiciji, da se to neće ništa osjetiti, da oni to završe i da mi tjeramo onda dalje'', rekao je Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH.

Срђан Амиџић

Republika Srpska

Amidžić: Konaković se divi potezima Krnjića zbog koga su kolone na ulazu u BiH sve duže

''Jeftin spin“, tako Konakovićevu izjavu ocjenjuje Željka Cvijanović.

''Izgleda da FBiH ne može da drži sama sebe, a kamoli Republiku Srpsku. Jeftin Konakovićev spin kojim pokušava da prikrije finansijski kolaps u FBiH'', kazala je srpski član Predsjedništva, Željka Cvijanović.

Iz Srpske stiže Konakoviću i prijedlog da se suzdrži od negativnih i zlih komentara prema Republici, te da povedete brigu da se otvori most na Savi, jer trenutno stanje proizvodi ogromnu štetu za cijelu BiH.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

Elmedin Konaković

Srđan Amidžić

Željka Cvijanović

Federacija BiH

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Цвијановић: СНСД побјеђује на изборима макар их ЦИК понављао још 50 пута

BiH

Cvijanović: SNSD pobjeđuje na izborima makar ih CIK ponavljao još 50 puta

6 h

0
Цвијановић: ФБиХ не може да држи сама себе, а камоли Републику Српску

BiH

Cvijanović: FBiH ne može da drži sama sebe, a kamoli Republiku Srpsku

1 d

1
Цвијановић: Поносна сам на све оно што смо урадили у протеклих 16 година

Republika Srpska

Cvijanović: Ponosna sam na sve ono što smo uradili u proteklih 16 godina

3 d

0
Цвијановић: СНСД одбацује праксу недосљедности ЦИК-а, Каран је побједник, ми стојимо иза тог

Republika Srpska

Cvijanović: SNSD odbacuje praksu nedosljednosti CIK-a, Karan je pobjednik, mi stojimo iza tog

5 d

0

Više iz rubrike

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Helez je presuđeni patološki lažov, politička slučajnost i kafanski siledžija

3 h

0
Додик: Повјерење, разговор и заједништво остају темељ свега што радимо заједно

Republika Srpska

Dodik: Povjerenje, razgovor i zajedništvo ostaju temelj svega što radimo zajedno

3 h

2
Додик: Покушај напада на Путинову резиденцију је терористички чин

Republika Srpska

Dodik: Pokušaj napada na Putinovu rezidenciju je teroristički čin

3 h

3
Додик: Дан Републике - 9. јануар, без обзира на оспоравања

Republika Srpska

Dodik: Dan Republike - 9. januar, bez obzira na osporavanja

7 h

9
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

36

Bolsonaro ponovo operisan

20

34

Kovačević: Od sarajevskog suda se samo antisrpske odluke mogu očekivati

20

33

Trišić Babić: 2026. da bude godina stabilnosti, zajedništva i napretka

20

22

Sud BiH odbio žalbe SNSD-a i SDS-a

20

15

Džudo klub ''Banjaluka'' najbolji u zemlji: Ponovo se diče titulom ekipnog šampiona Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner