Konaković sije mržnju i spinuje, Srpska ne živi na račun drugog entiteta

Apsolutno su netačne informacije da Republika Srpska živi na račun drugog entiteta. To može reći samo onaj ko ne poznaje fiskalni sistem u BiH. Odgovor je to ministarstva finansija Srpske na tvrdnje ministra inostranih poslova u Savjetu ministara BiH da "FBiH nosi na leđima Republiku Srpsku".

''Gospodine Konakoviću, u vrijeme mira i praštanja kada je većina građana Republike Srpske i FBiH u prazničnoj i porodičnoj atmosferi, takve izjave Vam ne priliče, je je stanje sljedeće: Republika Srpska već 19 kvartala za redom bilježi privredni rast, što se ne može osporiti, jer su to zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku. Gospodine Konakoviću, nemojte Vi da se bavite Republikom Srpskom i da iznosite netačne i zlonamjerne informacije o navodnoj "pljački". Vodite računa o BiH koja apsolutno ne funkcioniše'', poručili su iz Ministarstva finansija Republike Srpske.

BiH Amidžić: Zijad Krnjić je simbol mržnje FBiH prema Srpskoj

Kakva je Konakovićeva izjava dovoljno govori i činjenica da Srpska godinama potražuje od Federacije milione od PDV-a. Raspodjela sredstva od putarina je tek posebna priča.

''Od 2017-18. postoji pravosnažna presuda gdje FBiH treba da isplati Republici Srpskoj 35 miliona KM, da isplati tih 35 miliona KM i da se isplate sredstva kada su u pitanju putarine i kada to saberete, to je sve za Republiku Srpsku negdje oko 70-80 miliona KM. S obzirom da su oni u takvoj kondiciji, da se to neće ništa osjetiti, da oni to završe i da mi tjeramo onda dalje'', rekao je Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH.

Republika Srpska Amidžić: Konaković se divi potezima Krnjića zbog koga su kolone na ulazu u BiH sve duže

''Jeftin spin“, tako Konakovićevu izjavu ocjenjuje Željka Cvijanović.

''Izgleda da FBiH ne može da drži sama sebe, a kamoli Republiku Srpsku. Jeftin Konakovićev spin kojim pokušava da prikrije finansijski kolaps u FBiH'', kazala je srpski član Predsjedništva, Željka Cvijanović.

Iz Srpske stiže Konakoviću i prijedlog da se suzdrži od negativnih i zlih komentara prema Republici, te da povedete brigu da se otvori most na Savi, jer trenutno stanje proizvodi ogromnu štetu za cijelu BiH.