Cvijanović: Ponosna sam na sve ono što smo uradili u proteklih 16 godina

Ponosna sam na sve ono što smo uradili u proteklih 16 godina, rekla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH, na donatorskoj večeri "S ljubavlju hrabrim srcima".

''Uvijek sam bila ponosna kada smo organizovali ovakve večeri, pokazavši da naše porodice nisu same. Sjećam se i onih godina kada smo bili pogođeni koronom, znali smo da imamo tradiciju koja se ne smije prekinuti, i tako je i bilo'', rekla je Cvijanovićeva.

Društvo "S ljubavlju hrabrim srcima": Broj pozvan više od 47.000 puta

Ona je dodala da je mnogo toga realizovali kroz 16 godina humanitarne akcije "S ljubavlju hrabrim srcima".

''Novac se prikuplja, ali on je samo sredstvo i put da uradimo ono što želimo, jer samo okupljeni zajedno možemo doći do tog plemenitog cilja. Zahvalnost Srbiji koja je ovdje uz nas sve ove godine, ali i Srpskoj koja je uspjela organizovati ovako nešto'', dodala je Cvijanovićeva.

U Banjaluci se održava šesnaesto donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima", pod pokroviteljstvom vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić.

Društvo Trišić Babić: Manifestacija "S ljubavlju hrabrim srcima" simbol je solidarnosti Republike Srpske

Prikupljena sredstava namijenjena su podršci, osnivanju i opremanju centra za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči.