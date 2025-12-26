Logo
Large banner

Cvijanović: Ponosna sam na sve ono što smo uradili u proteklih 16 godina

Izvor:

ATV

26.12.2025

21:01

Komentari:

0
Цвијановић: Поносна сам на све оно што смо урадили у протеклих 16 година
Foto: ATV

Ponosna sam na sve ono što smo uradili u proteklih 16 godina, rekla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH, na donatorskoj večeri "S ljubavlju hrabrim srcima".

''Uvijek sam bila ponosna kada smo organizovali ovakve večeri, pokazavši da naše porodice nisu same. Sjećam se i onih godina kada smo bili pogođeni koronom, znali smo da imamo tradiciju koja se ne smije prekinuti, i tako je i bilo'', rekla je Cvijanovićeva.

1411

Društvo

"S ljubavlju hrabrim srcima": Broj pozvan više od 47.000 puta

Ona je dodala da je mnogo toga realizovali kroz 16 godina humanitarne akcije "S ljubavlju hrabrim srcima".

''Novac se prikuplja, ali on je samo sredstvo i put da uradimo ono što želimo, jer samo okupljeni zajedno možemo doći do tog plemenitog cilja. Zahvalnost Srbiji koja je ovdje uz nas sve ove godine, ali i Srpskoj koja je uspjela organizovati ovako nešto'', dodala je Cvijanovićeva.

U Banjaluci se održava šesnaesto donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima", pod pokroviteljstvom vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić.

Ана тришић бабић

Društvo

Trišić Babić: Manifestacija "S ljubavlju hrabrim srcima" simbol je solidarnosti Republike Srpske

Prikupljena sredstava namijenjena su podršci, osnivanju i opremanju centra za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči.

Podijeli:

Tagovi:

Željka Cvijanović

S ljubavlju hrabrim srcima

humanitarni broj 1411

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шеранић позвао грађане да се прикључе акцији "С љубављу храбрим срцима": Директна помоћ дјеци

Društvo

Šeranić pozvao građane da se priključe akciji "S ljubavlju hrabrim srcima": Direktna pomoć djeci

4 h

0
"С љубављу храбрим срцима": Број позван више од 47.000 пута

Društvo

"S ljubavlju hrabrim srcima": Broj pozvan više od 47.000 puta

3 h

0
Тришић Бабић: Манифестација "С љубављу храбрим срцима" симбол је солидарности Републике Српске

Društvo

Trišić Babić: Manifestacija "S ljubavlju hrabrim srcima" simbol je solidarnosti Republike Srpske

3 h

0
"С љубављу храбрим срцима" - Донаторско вече у Бањалуци

Društvo

"S ljubavlju hrabrim srcima" - Donatorsko veče u Banjaluci

4 h

1

Više iz rubrike

Реакције на Станивуковићев приједлог: "Најео се лука па трчи по Мањачи"

Republika Srpska

Reakcije na Stanivukovićev prijedlog: "Najeo se luka pa trči po Manjači"

4 h

2
РиТЕ-Угљевик

Republika Srpska

Kompletirana uprava RiTe Ugljevik, ovo su novi članovi

4 h

0
Листа за правду и ред

Republika Srpska

"Drinić već ima čin desetara, a on pukovnika": Vukanović o Stanivukovićevoj inicijativi

5 h

1
СНСД упутио жалбу ЦИК-у

Republika Srpska

SNSD uputio žalbu CIK-u

5 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

46

Otkriveno nalazište ključnih metala vrijedno 120 milijardi evra

22

37

Rejting Emanuela Makrona pao je na najniži nivo od 2017. godine

22

24

Završeno donatorsko veče, humanitarni broj pozvan 65.302 puta

22

07

Štrkić: Važna je podrška sistema

22

01

Karan: Donatorskom večeri se pokazuje veliko srce i duša Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner