Trišić Babić: Manifestacija "S ljubavlju hrabrim srcima" simbol je solidarnosti Republike Srpske

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske, Ana Trišić Babić poručila je povodom donatorske večeri "S ljubavlju hrabrim srcima" da je ova manifestacija simbol solidarnosti i dokaz da Republika Srpska prepoznaje one kojima je podrška najpotrebnija.

- Čast mi je da budem pokrovitelj akcije koja se organizuje u svrhu prikupljanja sredstava za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju. Od 2010. godine, otkako je inicijativa pokrenuta, Srpska se već šesnaesti put ujedinjuje u humanosti kako bi najosjetljivijima pružila podršku. Taj cilj zahtijeva multidisciplinarni pristup i struka će dati svoj doprinos. Od samog početka inicijativa je okrenuta djeci čije potrebe zahtijevaju našu punu pažnju. Zato večeras ne govorimo samo o projektu, već o ljudima, porodicama i budućnosti koju zajedno gradimo - rekla je Trišić Babićeva.

Poručuje da ova akcija ima za cilj osnivanje i opremanje centara u Banjaluci, Derventi i Foči, te da će ti centri biti mjesta podrške, stručne brige i razumijevanja, u kojima će djeca i mladi dobiti priliku za napredak, a porodice oslonac i sigurnost.

- Republika Srpska ovom akcijom pokazuje karakter i potvrđuje da je zajednica koja ne okreće leđa i koja zna da je snaga društva u brizi za najranjivije. Ovo je Republika Srpska koja ne gradi samo institucije, već povjerenje i nadu. Zahvaljujem Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, i Javnoj ustanovi Zavodu za socijalnu zaštitu Republike Srpske, jer ovaj projekat pokazuje kako struka i društvo mogu djelovati zajedno - naglasila je Trišić Babićeva.

Podsjetila je da je decembar mjesec preispitivanja, ali i mjesec nade, u kojem toplina i solidarnost daju smisao svemu što radimo.

- Roditeljima i djeci poručujem: niste sami. Vaša borba je vidljiva i Republika Srpska stoji uz vas. Pozivam vas da podržite ovu akciju u skladu sa svojim mogućnostima, jer svaki doprinos može značiti veliku promjenu. Srbija je uvijek uz Srpsku, posebno u ovako humanim, ljudskim i plemenitim misijama. Ta podrška je bratska, iskrena i trajna i za nas predstavlja snagu i oslonac - poručila je Trišić Babićeva.

Dodaje da donatorstvo nije samo finansijski čin, to je čin vjere u bolje sutra.

- Republika Srpska se ne mjeri veličinom teritorije, već veličinom srca. Ona se dokazuje djelima, a ne riječima, i ova akcija ostaje kao trajni trag odgovorne i snažne zajednice - poručila je Trišić Babićeva.

Naglašava da Republika Srpska brine o svojoj djeci i ne okreće glavu od najranjivijih.

- Večeras ne gradimo samo centre, već potvrđujemo karakter Srpske – da je stvorena na solidarnosti i da će trajati dok god bude imala snage da čuva svoju djecu. To je naša snaga, odgovornost i budućnost - zaključila je Trišić Babićeva.