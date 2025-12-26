Logo
Trišić Babić: Manifestacija "S ljubavlju hrabrim srcima" simbol je solidarnosti Republike Srpske

26.12.2025

20:50

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske, Ana Trišić Babić poručila je povodom donatorske večeri "S ljubavlju hrabrim srcima" da je ova manifestacija simbol solidarnosti i dokaz da Republika Srpska prepoznaje one kojima je podrška najpotrebnija.

- Čast mi je da budem pokrovitelj akcije koja se organizuje u svrhu prikupljanja sredstava za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju. Od 2010. godine, otkako je inicijativa pokrenuta, Srpska se već šesnaesti put ujedinjuje u humanosti kako bi najosjetljivijima pružila podršku. Taj cilj zahtijeva multidisciplinarni pristup i struka će dati svoj doprinos. Od samog početka inicijativa je okrenuta djeci čije potrebe zahtijevaju našu punu pažnju. Zato večeras ne govorimo samo o projektu, već o ljudima, porodicama i budućnosti koju zajedno gradimo - rekla je Trišić Babićeva.

Poručuje da ova akcija ima za cilj osnivanje i opremanje centara u Banjaluci, Derventi i Foči, te da će ti centri biti mjesta podrške, stručne brige i razumijevanja, u kojima će djeca i mladi dobiti priliku za napredak, a porodice oslonac i sigurnost.

- Republika Srpska ovom akcijom pokazuje karakter i potvrđuje da je zajednica koja ne okreće leđa i koja zna da je snaga društva u brizi za najranjivije. Ovo je Republika Srpska koja ne gradi samo institucije, već povjerenje i nadu. Zahvaljujem Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, i Javnoj ustanovi Zavodu za socijalnu zaštitu Republike Srpske, jer ovaj projekat pokazuje kako struka i društvo mogu djelovati zajedno - naglasila je Trišić Babićeva.

Podsjetila je da je decembar mjesec preispitivanja, ali i mjesec nade, u kojem toplina i solidarnost daju smisao svemu što radimo.

- Roditeljima i djeci poručujem: niste sami. Vaša borba je vidljiva i Republika Srpska stoji uz vas. Pozivam vas da podržite ovu akciju u skladu sa svojim mogućnostima, jer svaki doprinos može značiti veliku promjenu. Srbija je uvijek uz Srpsku, posebno u ovako humanim, ljudskim i plemenitim misijama. Ta podrška je bratska, iskrena i trajna i za nas predstavlja snagu i oslonac - poručila je Trišić Babićeva.

Dodaje da donatorstvo nije samo finansijski čin, to je čin vjere u bolje sutra.

- Republika Srpska se ne mjeri veličinom teritorije, već veličinom srca. Ona se dokazuje djelima, a ne riječima, i ova akcija ostaje kao trajni trag odgovorne i snažne zajednice - poručila je Trišić Babićeva.

Naglašava da Republika Srpska brine o svojoj djeci i ne okreće glavu od najranjivijih.

- Večeras ne gradimo samo centre, već potvrđujemo karakter Srpske – da je stvorena na solidarnosti i da će trajati dok god bude imala snage da čuva svoju djecu. To je naša snaga, odgovornost i budućnost - zaključila je Trišić Babićeva.

