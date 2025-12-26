Srednjoškolcima "naporno" sjediti 45 minuta: Traže skraćenje časa

Dok je svijeta i vijeka i školovanja , časovi traju 45 minuta. Tako je bar bilo. Dosad se ta praksa nije mijenjala, niti problematizovala. Međutim, desilo se i to.

Dio srednjoškolaca odlučio je da pokrene inicijativu da se nastava skrati na 35 minuta. Prijedlog je već stigao u javnost, ali ne i do nadležnih, koji o svemu za sada nemaju zvanične informacije pa samim tim nema ni komentara. A znanje se ne može skraćivati kao makazama, posebno, ne bez jasnog odgovora šta iz učonica tačno odsjecamo, časove ili manjak znanja?

"Ja mogu da razumijem njihovu perspektivu, njima je škole mnogo previše im je 45 minuta, ako pitate profesore sa ovim nastavnim planom i programom nama ni 60 minuta ne bi bilo dovoljno i upravo ono s čim imamo problem jeste da nemamo dovoljno vremena ispunjavajući sve zahtjeve nastavnog plana i programa.

-Apsolutno smo svjesni da se prosvetni kadar mora prilagoditi novim generacijama i načinima razmišljanja ali to ni u kom slučaju ne znači da treba da podržimo to smanjenje pažnje, ja bih recimo postavila pitanje hoćemo li za pet godina ići na čas od 15 minuta", rekla je Branka Ljubojević, profesor banjalučke Gimnazije.

U 45 minuta profesori pokušavaju uguraju gradivo, kreativu, kontrolne pismene, usmene, vaspitanje, iz Saveza srednjoškolaca poručuju da problem ipak nije u sadržaju nego u minutama. Dodatnih 10 minuta časa koji sada imaju, kako kažu, pravi im problem za koncentraciju i narušava njihovo mentalno zdravlje.

"Skraćenje nastave na 35 minuta nije samo pitanje minutaže nego mentalnog zdravlja učenika i učeničke pažnje na časovima", kaže Stefan Raković, predsjednik Saveza srednjoškolaca Republike Srpske.

"Možda oni treba da krenu od sebe a ne od toga da je čas predug možda je loše za njihov mentalni razvoj i rast upravo to što nemaju pažnju dužu od 15 minuta, a pažnju nemaju zato što nemaju interesovanje, nemaju znanje", kaže Branka Ljubojević, profesor banjalučke Gimnazije.

Tako se priča o reformi nastave, bar za sada, od pitanja trajanja časova dolazimo na pitanje logistike. Od sistemskih promjena stiglo se do sitnog kancelarijskog materijala, a rasprava o obrazovanju završila je u mejlu.

"Najznačajniji projekat sljedeće godine će biti to da svaki savez učenika pozivam da nam se obrati mejlom, naš mejl mogu naći na sajtu saveza da nam dostave šta im je potrebno od sitnog kancelarijskog materijala i tako nekih stvari", kaže Stefan Raković, predsjednik Saveza srednjoškolaca Republike Srpske

Minute su se brojale i pažnja mjerila, a izostalo je ono osnovno: dogovor šta je cilj a šta je zapravo tema za diskusiju.

"Pitanje da li časovi treba da budu 35,45, ili da budu 60 ili 90 ja nisam shvatio kao dominantno pitanje na koje mi treba da damo odgovor već pitanje koje treba da pokrene jednu diskusiju između svih aktera kojih se tiče ova problematika jer je činjenica da naši mladi ljudi su se probudili i da žele da pitaju i učestvuju u procesu donošenja odluka kojih se njih tiče", kaže Ljubomir Zuber, komunikolog.

Prvobitno, inicijativa se predstavljala kao glas stotina učenika, stvarnost na panel diskusiji izgledala je znatno skromnije. Prema nezvaničnim podacima od najavljenih 200 srednjoškolaca, svoje mišljenje došlo je da iznese njih svega 15. Dovoljno da se otvori tema, ali nedovoljno da se zatvori bilo kakva ozbiljna rasprava o tome da li školski čas treba skraćivati ili mu se konačno posvetiti.