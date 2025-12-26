Na Sremskoj Rači usporen teretni saobraćaj

Izvor:
Tanjug
26.12.2025
18:25
Komentari:0
Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, navodi se u saopštenju AMSS.
Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije Republike Srbije, na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.
Na (TMV) terminalima na izlazu iz zemlje, teretna vozila čekaju na graničnom prelazu Sremska Rača 180 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, javlja Tanjug.
