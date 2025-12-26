Logo
Na Sremskoj Rači usporen teretni saobraćaj

Izvor:

Tanjug

26.12.2025

18:25

На Сремској Рачи успорен теретни саобраћај
Foto: ATV

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, navodi se u saopštenju AMSS.

Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije Republike Srbije, na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.

Гужва на граници

Društvo

Kilometarske gužve na granicama: Na ovom graničnom prelazu se čeka i do 4 sata

Na (TMV) terminalima na izlazu iz zemlje, teretna vozila čekaju na graničnom prelazu Sremska Rača 180 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, javlja Tanjug.

