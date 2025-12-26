Ograničene posjete pacijentima na UKC Tuzla

Univerzitetski klinički centar Tuzla ograničio je posjete pacijentima zbog složene epidemiološke situacije uzrokovane povećani brojem oboljelih od respiratornih infekcije.

Pacijenta može da posjeti jedna osoba u trajanju od 30 minuta uz obavezno nošenje maske tokom boravka u prostorijama UKC-a.

"Mjera ograničenja posjeta uvodi se s ciljem prevencije i sprečaanja širenja infekcija, zaštite zdravlja hospitalizovanih pacijenata, posjetilaca i zdravstvenog osoblja", saopšteno je iz UKC-a.