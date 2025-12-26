Ograničene posjete pacijentima na UKC Tuzla

Izvor:
26.12.2025
Univerzitetski klinički centar Tuzla ograničio je posjete pacijentima zbog složene epidemiološke situacije uzrokovane povećani brojem oboljelih od respiratornih infekcije.
Pacijenta može da posjeti jedna osoba u trajanju od 30 minuta uz obavezno nošenje maske tokom boravka u prostorijama UKC-a.
"Mjera ograničenja posjeta uvodi se s ciljem prevencije i sprečaanja širenja infekcija, zaštite zdravlja hospitalizovanih pacijenata, posjetilaca i zdravstvenog osoblja", saopšteno je iz UKC-a.
