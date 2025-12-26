Logo
Ograničene posjete pacijentima na UKC Tuzla

Izvor:

SRNA

26.12.2025

16:15

Ограничене посјете пацијентима на УКЦ Тузла

Univerzitetski klinički centar Tuzla ograničio je posjete pacijentima zbog složene epidemiološke situacije uzrokovane povećani brojem oboljelih od respiratornih infekcije.

Pacijenta može da posjeti jedna osoba u trajanju od 30 minuta uz obavezno nošenje maske tokom boravka u prostorijama UKC-a.

УКЦ-БЛ-26092025

"Mjera ograničenja posjeta uvodi se s ciljem prevencije i sprečaanja širenja infekcija, zaštite zdravlja hospitalizovanih pacijenata, posjetilaca i zdravstvenog osoblja", saopšteno je iz UKC-a.

