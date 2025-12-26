Požar u banjalučkoj auto-električarskoj radnji

Izvor:
ATV
26.12.2025
12:47
Komentari:0
Juče je u banjalučkom naselju Prijakovci izbio požar u auto-električarskoj radnji, saopšteno je iz Vatrogasno-spasilačka brigade Banjaluka.
Kako je saopšteno, požar je izbio u 6:35 časova.
Društvo
Požar u Tropiku, oglasili se iz marketa
Banjalučki vatrogasci imali su i intervenciju gašenja požara koji je izbio u Tropik marketu u banjalučkom naselju Ada.
Društvo
4 h0
Društvo
4 h0
Društvo
4 h0
Društvo
5 h0
Najnovije
Najčitanije
16
36
16
32
16
28
16
24
16
19
Trenutno na programu