Požar u banjalučkoj auto-električarskoj radnji

ATV

26.12.2025

12:47

Пожар у бањалучкој ауто-електричарској радњи
Foto: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

Juče je u banjalučkom naselju Prijakovci izbio požar u auto-električarskoj radnji, saopšteno je iz Vatrogasno-spasilačka brigade Banjaluka.

Kako je saopšteno, požar je izbio u 6:35 časova.

Тропик

Društvo

Požar u Tropiku, oglasili se iz marketa

Banjalučki vatrogasci imali su i intervenciju gašenja požara koji je izbio u Tropik marketu u banjalučkom naselju Ada.

