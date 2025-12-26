Požar u banjalučkoj auto-električarskoj radnji

Juče je u banjalučkom naselju Prijakovci izbio požar u auto-električarskoj radnji, saopšteno je iz Vatrogasno-spasilačka brigade Banjaluka.

Kako je saopšteno, požar je izbio u 6:35 časova.

Društvo Požar u Tropiku, oglasili se iz marketa

Banjalučki vatrogasci imali su i intervenciju gašenja požara koji je izbio u Tropik marketu u banjalučkom naselju Ada.