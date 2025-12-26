Logo
Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

ATV

26.12.2025

13:53

Мраз зима минус лист
Foto: photos_by_ginny/Pexels

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se, nakon hladnog i oblačnog jutra, očekuje djelimično razvedravanje, a na jugu će biti sunčano.

Minimalna teperatura vazduha biće od minus šest do nula, a maksimalna od dva do šest, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Додик и Путин

Republika Srpska

Dodik: Trajna zahvalnost Rusiji i Putinu na objektivnom političkom pristupu

Duvaće slab vjetar, sjevernih smjerova ili promjenjiv, na jugu umjerena do jaka bura.

Danas u Republici Srpskoj i FBiH preovladava oblačno vrijeme, samo ponegdje je registrovana slaba kiša, dok je na jugu sunčano, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

ЦИК

BiH

CIK dobio žalbe od SNSD-a i SDS-a

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Kneževo i Mrakovica minus dva, Sokolac i Mrkonjić Grad nula, Srebrenica jedan, Doboj, Zvornik, Sarajevo, Tuzla i Zenica dva, Banjaluka, Bijeljina i Prijedor tri, Rudo i Foča četiri, Višegrad, Gacko i Livno pet, Bileća 10, Mostar 11 i Trebinje 13 stepeni.

Vremenska prognoza

RHMZ

