Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se, nakon hladnog i oblačnog jutra, očekuje djelimično razvedravanje, a na jugu će biti sunčano.

Minimalna teperatura vazduha biće od minus šest do nula, a maksimalna od dva do šest, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab vjetar, sjevernih smjerova ili promjenjiv, na jugu umjerena do jaka bura.

Danas u Republici Srpskoj i FBiH preovladava oblačno vrijeme, samo ponegdje je registrovana slaba kiša, dok je na jugu sunčano, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Kneževo i Mrakovica minus dva, Sokolac i Mrkonjić Grad nula, Srebrenica jedan, Doboj, Zvornik, Sarajevo, Tuzla i Zenica dva, Banjaluka, Bijeljina i Prijedor tri, Rudo i Foča četiri, Višegrad, Gacko i Livno pet, Bileća 10, Mostar 11 i Trebinje 13 stepeni.