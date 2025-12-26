Logo
Razbijena kriminalna grupa u Srbiji: Oštetili budžet za preko 3 miliona evra

Izvor:

SRNA

26.12.2025

13:38

Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

U Srbiji je razbijena kriminalna grupa od 35 pripadnika, koja je formirana radi vršenja krivičnih djela poreske prevare vezano za PDV, kao i pranja novca, čime su oštetili budžet Srbije za 389.702.998 dinara /3.331.622 evra/, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Do sada je uhapšeno 29 osumnjičenih, dok je za šest raspisana potraga.

Божићна акција

Gradovi i opštine

Centar za socijalni rad i Crveni krst Bijeljine podijelili pomoć vrijednu 20.000 KM

U predistražnom postupku je utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je ova kriminalna grupa od 2018. do 2024. godine, pretežno na području Šapca i Beograda, vršila poresku prevaru u vezi sa PDV-om i pranjem novca.

Osumnjičeni čiji su inicijali N.A. organizovao je grupu koja je putem lažnih faktura i međusobno povezanih računa lažno prikazivala promet dobara, iako do stvarnog prometa između privrednih subjekata nije dolazilo.

Nakon toga je dio tako pribavljenih novčanih sredstava izvlačen iz privrednih društava neosnovanim uplatama na tekuće račune fizičkih lica, a zatim podizan u gotovini i stavljan na raspolaganje članovima grupe.

voz zeljeznicka stanica

Nauka i tehnologija

Kina testirala voz brzine 800 km/h

U ovoj akciji su učestvovali Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije novosadskog tužilaštva, zatim Uprave kriminalističke policije Odjeljenja za borbu protiv korupcije i Poreske uprave Sektora poreske policije, sa ukupno 10 javnih tužilaca, četiri javnotužilačka pomoćnika, 90 policijskih službenika i 16 inspektora poreske policije.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti saslušani u Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

